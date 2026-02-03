Usta piękniejsze niż kiedykolwiek! Nowy błyszczyk-serum

Błyszczyk-serum z peptydami – multitasking w najlepszym wydaniu

Wyobraź sobie usta, które wyglądają tak dobrze, że nie możesz oderwać od nich wzroku – i to nie tylko na chwilę, ale przez cały dzień. Właśnie taki efekt daje nowy błyszczyk-serum z peptydami od Avon.

Formuła z tripeptydami i kwasem hialuronowym, wspiera nawilżenie, dzięki czemu usta wyglądają na gładsze oraz pełniejsze, a witamina E i oleje roślinne dbają o ich miękkość oraz zdrowy wygląd. To nie jest zwykły błyszczyk, który daje chwilowy połysk – to produkt, który zmienia zasady gry, łącząc makijaż z pielęgnacją na najwyższym poziomie. Potwierdzają to także badania konsumenckie: dziewięć na dziesięć osób przyznało, że ich usta nigdy wcześniej nie wyglądały tak pięknie1. Co ważne, produkt nie pozostawia uczucia lepkości, a jego konsystencja jest lekka i komfortowa, dzięki czemu idealnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Makijaż, który dba o usta

Błyszczyk-serum dostępny jest w ośmiu odcieniach, które podkreślają naturalne piękno ust i dodają im blasku. Formuła nie tylko upiększa, ale też wzmacnia barierę hydrolipidową i chroni przed promieniowaniem UVA/B dzięki SPF 20. Nic dziwnego, że aż 97 procent osób poleciłoby go swoim znajomym2. Ten kosmetyk to dowód na to, że piękno może być funkcjonalne, a efekt wow idzie w parze z troską o Twoje usta.

i Autor: Avon/ Materiały prasowe