W tym roku zmieniamy czas szybciej niż w poprzednim. Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2025 roku?

Zbliża się zmiana czasu z letniego na zimowy, która w 2025 roku nastąpi wcześniej niż zwykle.

Zmiana czasu ma negatywny wpływ na zdrowie, zwiększając ryzyko depresji, zaburzeń hormonalnych i problemów z sercem.

Sprawdź, dlaczego w ogóle zmieniamy czas i jakie są historyczne korzenie tego kontrowersyjnego zwyczaju!

Naukowcy są zgodni, że zmiana czasu z letniego na zimowy sprzyja rozwojowi depresji. To przez szybciej zapadający zmrok. Jasno jest właściwie wtedy, gdy jesteśmy w pracy. Zmiany mają także wpływ na gospodarkę hormonalną - zaburzone jest wydzielanie hormonu stresu, czyli kortyzolu. Przez co jesteśmy ospali i brak nam energii, nawet zaraz po przebudzeniu. Z kolei zmiana czasu z zimowego na letni powoduje największe trudności z zasypianiem, a to rodzi kolejne problemy. Niewyspani jesteśmy mniej efektywni w pracy, o wiele bardziej narażeni na pomyłki i wypadki. Spada także nasza odporność. Badacze wskazują również, że w tygodniu po zmianie czasu rośnie liczba przypadków zawałów serca i udarów. Choć były plany rezygnacji manipulowania czasem, to zmiany wciąż stosuje prawie 70 krajów świata. W październiku tego roku kolejny raz cofniemy wskazówki zegara.

Zmiana czasu z letniego na zimowy 2025

Zmieniając czas na letni, przestawiamy zegarki z 2:00 na 3:00. Wracając do czasu zimowego, cofamy wskazówki z 3:00 na 2:00. W 2025 roku zmieniliśmy czas na letni w nocy z 29 na 30 marca. Do czasu zimowego wrócimy w październiku, dokładnie w nocy z soboty na niedzielę z 25 na 26 października. W ubiegłym roku cofaliśmy zegarki z 26 na 27 października, to dlatego, że czas na zimowy zmieniamy zawsze z soboty na niedzielę w ostatni weekend października. Niestety jak na razie 2025 rok nie będzie ostatnim, w którym przestawimy zegarki. Terminy zmian czasu są ustalane na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Według obowiązującego rozporządzenia czas będziemy zmieniać do końca 2026 roku.

Zmiana czasu w Polsce

W Polsce pierwszy raz zmiana czasu została wprowadzona między I a II wojną, w 1919 roku. Później wracała kilka razy podczas okupacji hitlerowskiej oraz: od 1946 do 1949, od 1957 do 1964 i od 1977 roku dotąd. Na czas zimowy początkowo przechodziliśmy w ostatnią niedzielę września. Tak było do 1995 roku. Wtedy też dni przestawiania zegarów były ogłaszane w Monitorze Polskim.

Historia zmiany czasu

Pomysł zmiany czasu wziął się z oszczędności. Jako pierwszy wspomniał o tym Benjamin Franklin. Jeden z ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych, w 1784 roku zauważył, że gdyby ludzie kładli się wcześniej spać, nie musieliby wieczorami pracować przy świecach. Nie brał jednak tego pomysłu poważnie. Na serio do zmiany czasu podszedł Brytyjczyk William Willett w broszurce „Waste of Daylight”, wydanej w 1907 r. Nie przekonał jednak rządu Wielkiej Brytanii do swojego pomysłu. Bezskutecznie o zmianę czasu wnioskował nowozelandzki entomolog — George Vernon Hudson. W 1895 roku przedstawił Towarzystwu Filozoficznemu w Wellington plan dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku — dwie godziny do tyłu w październiku i dwie godziny do przodu w marcu. Pionierami zmiany czasu są Niemcy i Austria. Kraje wprowadziły ją formalnie podczas I wojny światowej w 1916 roku. Wszystkie zegary zostały przestawione 30 kwietnia o jedną godzinę do przodu. Miało to zminimalizować zużycie sztucznego oświetlenia na rzecz paliwa potrzebnego do prowadzania działań wojennych. Kilka tygodni później na taki sam krok zdecydowały się inne kraje m.in. Wielka Brytania i Francja. Po I wojnie większość państw z niej zrezygnowała. Zmiana czasu wróciła podczas II wojny światowej.

