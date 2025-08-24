Babcia robiła najpyszniejszy sok z malin. Przepis jest banalnie prosty, nie potrzebujesz sokowirówki

Przepis na domowy sok malinowy, przygotowywany metodą babć, to idealny sposób na aromatyczny dodatek do herbaty i naturalne wsparcie zdrowia.

Nie potrzebujesz sokowirówki, by cieszyć się smakiem lata zamkniętym w słoiku.

Odkryj prosty proces przygotowania, który pozwoli Ci uzyskać sok pełen smaku i wartości odżywczych, idealny na chłodne wieczory.

Sprawdź, jak łatwo przygotować ten pyszny, domowy sok malinowy i przenieś się do wspomnień z dzieciństwa!

Przepis na sok malinowy to temat rzeka. Jest wiele sposób na jego przygotowanie, ale najprostsze będzie wykorzystanie receptury naszych babć. Sporo osób może kojarzyć malinowy dodatek do herbaty jak babcine remedium na przeziębienie. Gorący rozgrzewający i pełen aromatu napój wzbogacony sokiem malinowym sprawiał, że nawet jesienna plucha nam nie przeszkadzała. Jak zrobić sok z malin babcinym sposobem?

Jak zrobić sok z malin bez sokowirówki? Przepis na sok aromatyczny i pyszny jak u babci

Sok z malin to nie tylko smaczny dodatek do herbaty czy deserów, ale także naturalny sposób na wsparcie zdrowia. Przygotowując go samodzielnie, zyskujesz pewność co do jego jakości i składu, a także czerpiesz radość z tworzenia czegoś własnoręcznie. Jest też szansa, że taki domowy sok będzie smakował tak, jak ten przygotowywany przez babcię lub mamę. Łyk herbaty z aromatycznym sokiem malinowym przeniesie nas do wspomnień z dzieciństwa. Żeby go przygotować, nie potrzebujesz sokowirówki i innych specjalistycznych sprzętów. Wystarczy garnek z grubym dnem oraz sito lub gaza i słoiczki, do których przelejesz sok. Składniki to: 1 kg malin i 300 g cukru. Jeśli wolisz słodszy sok, użyj więcej cukru lub innego słodzidła. Jeśli chcesz podkręcić smak, możesz dodać także odrobinę cynamonu.

Przygotowanie soku z malin

Przebierz i umyj maliny, pozostaw je do odsączenia na cedzaku. Następnie przesyp je do garnka z grubym dnem i zasyp cukrem (oraz cynamonem, jeśli używasz). Przykryj garnek ściereczką i odstaw na kilka godzin, by owoce puściły sok. Gdy w garnku pojawi się sporo płynu, ustaw naczynie na kuchence i podgrzewaj na małym ogniu. Mieszaj owoce od czasu do czasu, najlepiej drewnianą łyżką. Gdy maliny puszczą cały sok, a cukier się rozpuścić, przecedź wszystko przez gęste sito do drugiego garnka. Żeby jak najdokładniej odcisnąć sok i oddzielić go od pestek i skórek można użyć także gazy. W międzyczasie przygotuj słoiczki i nakrętki, wyparzając je wrzątkiem i osuszając. Gotowy, gorący sok przelej do słoików, zakręć i odstaw do góry dnem, aby ostygły.

