Podgrzewam, dodaję 5 kropli i wcieram ściereczką w rysy na karoserii. Znikają w okamgnieniu bez lakiernika. Sposób na zarysowane auto

Wystarczy chwila nieuwagi, aby na karoserii naszego samochodu pojawiły się rysy. I nawet te najmniejsze spędzają sen z powiek. No bo co z nimi zrobić? Udać się do lakiernika i zapłacić kilkaset złotych za usuwanie zarysowań na karoserii? Na szczęście drobnych rys na lakierze samochodu można łatwo się pozbyć, stosując profesjonalną pastę do polerowania. Wystarczy nanieść ją na ściereczkę z mikrofibry lub specjalną gąbeczkę i energicznie pocierać zarysowane miejsca, a już po chwili nie będzie po nich ani śladu. Oczywiście niezwykle ważne jest wcześniejsze przygotowanie samochodu do takiego zabiegu, aby nie pogorszyć sprawy i nie uszkodzić lakieru jeszcze bardziej. Jak się okazuje, taką pastę polerującą można śmiało zastąpić domowym preparatem na zarysowaną karoserię. Wystarczy wymieszać dwa składniki, które większość z nas ma w swojej kuchni. Chodzi o olej kokosowy i ocet.

Zastanawiasz się czym usunąć rysy na karoserii swojego auta? Preparat polerujący przygotujesz z oleju kokosowego i octu. Olej wypełni rysę i ją zniweluje, a ocet pozwoli dodatkowo nabłyszczyć lakier. Oczywiście pamiętaj, że ten sposób na zarysowania lakieru sprawdzi się jedynie w przypadku powierzchownych zadrapań. Nie stosuj go w przypadku głębszych uszkodzeń karoserii. Jeśli chcesz skutecznie usunąć zarysowania z karoserii samochodowej to postępuj w ten sposób:

umyj dokładnie samochód i go osusz, podgrzej olej kokosowy tak, aby uzyskać płynną konsystencję, dodaj do płynnego oleju kilka kropel octu, dokładnie wcieraj ściereczką z mikrofibry przygotowany preparat w uszkodzenia na lakierze, na koniec zetrzyj olej z czyszczonej powierzchni.

