Podlewanie pomidorów drożdżami albo nawozem potasowym to popularne praktyki wśród działkowców, ale żeby pomidory obficie owocowały, możemy przygotować domowy nawóz z kuchennych resztek.

Podlewam tym pomidory co 10 dni. To sposób dziadka Heńka na mięsiste i dorodne pomidory

Chleb, bułki, skórki od chleba, a nawet krakersy można wykorzystać do stworzenia mikstury bogatej w składniki odżywcze. Dziadek powtarzał, że zawarte w nich drożdże są bogate w białka, aminokwasy, pierwiastki śladowe oraz witaminy, które stymulują rośliny do wzrostu. Ponadto zawarte w zakwasie chlebowym drożdże aktywują pożyteczne bakterie glebowe i neutralizują patogeny. Wszystko to sprawia, że roślina szybciej przetwarza i wchłania potrzebne do wzrostu składniki odżywcze. Mikstura przygotowana na bazie chleba jest więc doskonałym naturalnym nawozem, który zapewnia obfite plony. Takiego preparatu warto używać zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu warzyw. Działanie odżywki chlebowej można także wzmocnić jodem i popiołem. Taki nawóz ochroni pomidory przed brunatną plamą. Użycie zakwasu chlebowego przed kwitnieniem pomidorów sprzyja także masowemu pojawianiu się pąków. Do przygotowania nawozu z chleba można użyć zarówno świeżego, jak i czerstwego pieczywa. Najbogatszy w składniki odżywcze będzie ciemny chleb. Ale do mikstury możemy dodać także resztki krakersów i białych bułek. Pokrojone w kostkę pieczywo wrzucamy do wiadra, następnie zalewamy wodą. Tyle, by zakrywała jedynie chleb. Następnie na wierzchu kładziemy talerz, który dodatkowo obciążamy (podobnie jak przy kiszeniu kapusty). Zostawiamy na tydzień. Po tym czasie odcedzamy płyn. Koncentrat rozcieńczamy w proporcjach 1:3. Do podlewania pomidorów zaleca się zmieszanie mikstury z popiołem (200 g na 5 l). Dzięki temu dodatkowo wzbogacimy glebę potasem i wapniem. Jeśli chcemy dodać jod (będzie doskonały do oprysków pomidorów) dolewamy 10 ml roztworu do przefiltrowanej odżywki. Pomidory podlewamy do czasu, aż zawiążą się owoce.

