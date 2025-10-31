Pogoda na ostatni długi weekend w tym roku zaskoczy nie tylko kierowców. Nie będziecie zadowoleni. Pora wymienić ubrania

Ostatni długi weekend w tym roku, od 8 do 11 listopada, przyniesie ochłodzenie po rekordowo ciepłym początku miesiąca.

Temperatury spadną poniżej 10 stopni Celsjusza w większości kraju, z przelotnymi opadami deszczu.

Sprawdź szczegółową prognozę dla największych miast, by zaplanować ostatnie jesienne aktywności!

Prognoza pogoda na 8-11 listopada. Jaki będzie ostatni długi weekend w tym roku?

Początek listopada w pierwszych prognozach pogody miał być deszczowy oraz chłodny. Na szczęście przewidywania się nieco zmieniły i teraz na 1 listopada prognozowane są temperatury w okolicy 15 stopni Celsjusza oraz miejscowe przejaśniania. Synoptycy wskazują, że miejscowo pogoda może nas zaskoczyć, a termometry wskażą nawet 20 stopni Celsjusza. Wszystko jednak wskazuje, że to już ostatnie ciepłe dni w tym roku, a listopad upłynie pod znakiem mieszania się pogody typowo jesiennej z przejściowymi atakami zimy.

1 listopada wypada w tym roku w sobotę. W związku z tym pracownicy korpusu służby cywilnej odbierają wolne w poniedziałek, 10 listopada. Na taki krok zdecydowało się także wiele prywatnych firm. W związku z taki ułożeniem kalendarza czeka nas ostatni w tym roku długi weekend. Wolne będzie od soboty, 8 listopada do Święta Niepodległości, 11 listopada. Wiele osób zaplanowało na ten weekend ostatnie wyjazdy na działkę, aby przygotować ogród do zimy i okryć rośliny. Sprawdź, jaka czeka Ciebie pogoda w dniach 8-11 listopada.

Przewidywania synoptyków wskazują, że czeka nas spore ochłodzenie. Praktycznie w całej Polsce termometry wskażą temperatury poniżej 10 stopni Celsjusza. - W tej chwili modele numerycznej prognozy pogody wskazują na to, że średnia temperatura maksymalna wyniesie od 6°C na północnym wschodzie kraju do 9°C stopni na południowym zachodzie – powiedział TVP.pl Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju i Laboratorium Modelowania Meteorologicznego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najcieplej będzie na obszarze województw południowych oraz nad morzem, tak słupki termometrów pokażą nawet 7 stopni Celsjusza.

W listopadzie czeka nas nie tylko ochłodzenie, ale także spore opady deszczu - Jeśli chodzi o opady, osiągną one w ciągu tygodnia 10-16 listopada od 9 do 15 milimetrów, co mniej więcej przebiega w zakresie lub nieco powyżej normy wieloletniej. Będzie w miarę ciepło, ale pogoda może być dynamiczna i mogą występować przelotne opady deszczu – wskazuje Piotr Szuster.

Prognoza pogody na długi weekend w listopadzie:

Warszawa

Sobota (8 listopada): ok. 12 stopni Celsjusza w ciągu dnia, nocą ok. 6 stopni Celsjusza.

Niedziela (9 listopada): częściowe przejaśnienia, dzienna temperatura spada do ok. 11 stopni Celsjusza, nocą ok. 4 stopni Celsjusza.

Poniedziałek (10 listopada): przewaga słońca, dzienne ok. 9 stopni Celsjusza, nocą ok. 3 stopni Celsjusza.

Wtorek (11 listopada): przeważnie słonecznie, dzienne ok. 9 stopni Celsjusza, nocą ok. 3 stopni Celsjusza.

Kraków

Sobota (8 listopada): Niskie chmury, dzień ok. 13 stopni Celsjusza, nocą ok. 5 stopni Celsjusza.

Niedziela (9 listopada): Przeważnie słońce, dzień ok. 11 stopni Celsjusza, nocą ok. 3 stopni Celsjusza.

Poniedziałek (10 listopada): Dużo słońca, dzienna ok. 10 stopni Celsjusza, nocą ok. 3 stopni Celsjusza.

Wtorek (11 listopada): Częściowe przejaśnienia, dzienna ok. 9 stopni Celsjusza, nocą ok. 2 stopni Celsjusza.

Gdańsk

Sobota (8 listopada): Niskie chmury, dzienna ok. 11 stopni Celsjusza, nocą ok. 6 stopni Celsjusza.

Niedziela (9 listopada): Dużo słońca, dzienna ok. 11 stopni Celsjusza, nocą ok. 5 stopni Celsjusza

Poniedziałek (10 listopada): Dużo słońca, dzienna ok. 9 stopni Celsjusza, nocą ok. 4 stopni Celsjusza.

Wtorek (11 listopada): Jaskrawe słońce, dzienna ok. 8 stopni Celsjusza, nocą ok. 3 stopni Celsjusza.

Wrocław

Sobota (8 listopada): Niskie chmury, dalej około 14 stopni Celsjusza w ciągu dnia, nocą ok. 6 stopni Celsjusza.

Niedziela (9 listopada): Przeważnie słonecznie, dzień spadnie do około 12 stopni Celsjusza, nocą ok. 5 stopni Celsjusza.

Poniedziałek (10 listopada): Słonecznie z możliwym małym zachmurzeniem, dzień ok. 11 °C, noc ok. 4 stopni Celsjusza.

Wtorek (11 listopada): Przeważnie słonecznie, dzień ok. 10 stopni Celsjusza, noc już około 3 stopni Celsjusza.

Poznań