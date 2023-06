Co piątej Polce zdarza się nie mieć pieniędzy na zakup podpasek, przy czym 39 proc. kobiet z biedniejszych domów rezygnuje z zakupu artykułów menstruacyjnych na rzecz innych wydatków — wynika z badania Kulczyk Foundation o „Zdrowiu i higienie menstruacyjnej w Polsce i na świecie". O tym, że wykluczenie menstruacyjne nie występuje jedynie w krajach rozwijających się i że dotyczy wielu Polek, Kulczyk Foundation i zawiązana z jej inicjatywy Okresowa Koalicja, zrzeszenie organizacji i osób zajmujących się tą kwestią, alarmują od dwóch lat.– Wiemy, że jest źle z dostępem do środków menstruacyjnych, a także z edukacją dotyczącą zdrowia menstruacyjnego. Zmieniamy to oddolnie, dostarczając wraz z naszymi partnerami środki menstruacyjne do szkół, udostępniając materiały edukacyjne. Ale problem wymaga rozwiązań systemowych – zaznacza prezeska fundacji Dominika Kulczyk.

Polacy chcą darmowych podpasek w szkołach. „To dla nas dobry sygnał przed rozpoczęciem przez parlament prac nad projektem ustawy”

Wyniki ostatniego sondażu Kantar Public dla Kulczyk Foundation potwierdzają skalę problemu. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1000 kobiet w wieku 18–45 lat. Aż 67 proc. ankietowanych przyznaje, że zdarzyło im się podczas miesiączki nie mieć dostępu do podpasek czy tamponów w szkole. Z kolei w badaniu dotyczącym dostępu do darmowych środków higieny menstruacyjnej aż 64 proc. badanych uważa, że takie środki powinny być bezpłatne.Co piąty badany (19 proc.) ma przeciwne zdanie, a 17 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Częściej zwolennikami dostępu do darmowych środków higieny menstruacyjnej w szkołach są kobiety (70 proc. w porównaniu do 58 proc. mężczyzn).

– Są kraje, w których powszechny dostęp do środków menstruacyjnych w miejscach publicznych staje się standardem, ostatnio dołączyła do nich Kanada. My chcemy zrobić pierwszy krok na tej drodze, bo uważamy, że to znacząco poprawi sytuację wielu dziewcząt. Ubóstwo menstruacyjne prowadzi do innych problemów, odbiera dziewczynom i kobietom równe szanse w szkole i w pracy, rzutuje na ich zdrowie. Wyniki naszego sondażu potwierdzają, że Polacy rozumieją problem i popierają sposób jego rozwiązania. To dla nas dobry sygnał przed rozpoczęciem przez parlament prac nad projektem ustawy – podkreśla Dominika Kulczyk.

Darmowe podpaski w każdej szkole. Jest projekt ustawy

Projekt, dotyczący darmowych środków higieny menstruacyjnej został przygotowany z inicjatywy Okresowej Koalicji i jak zapowiada Dominika Kulczyk, lada dzień trafi do Sejmu.

- To sprawa ponad politycznymi podziałami, zaangażowały się w nią parlamentarzystki z różnych klubów i mam nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z szerokim poparciem w Sejmie i w Senacie – mówi liderka Kulczyk Foundation.

