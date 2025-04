Polacy coraz bardziej świadomi: 84 proc. z nas zwraca uwagę na zużycie wody przy wyborze AGD

Co zrobić z rabarbarem? Prosty przepis na ciasto, które zawsze się udaje i pomysły na to, jak jeszcze wykorzystać rabarbar w kuchni

Oszczędność to priorytet

W ciągu ostatnich lat wzrosła liczba osób, które świadomie zwracają uwagę na energooszczędność sprzętów. 8 na 10 Polaków deklaruje, że zawsze sprawdza klasę energetyczną i zużycie wody przed zakupem sprzętu AGD. Prawie tyle samo osób (79 proc.) twierdzi, że gdyby miało świadomość, że ich rachunki mogłyby być odczuwalnie niższe dzięki odpowiedniemu sprzętowi – zmieniłoby swoje wcześniejsze decyzje zakupowe. Dziś tę decyzję można podjąć świadomie. Przykładem są urządzenia z najwyższą klasą energetyczną marki Bosch: pralka z opcją Mini pranie, umożliwiająca szybkie pranie małych ilości ubrań przy mniejszym zużyciu energii, energooszczędna suszarka z pompą ciepła czy zmywarka, która zapewnia perfekcyjne efekty zmywania, oszczędzając energię oraz wodę.

Cena ma znaczenie, ale nie jest już najważniejsza

Choć wciąż dla Polaków najbardziej istotną cechą przy wyborze urządzenia jest jego cena (19 proc. zaznaczyło tę odpowiedź na pierwszym miejscu), to coraz więcej osób rozumie, że tańszy sprzęt może generować wyższe koszty w dłuższej perspektywie. Blisko połowa Polaków przyznaje, że wybrałaby droższy model z wyższą klasą efektywności​ energetycznej (47 proc.). I nie są to puste deklaracje – wybory konsumenckie wyraźnie się zmieniają.

Starsze pokolenie daje przykład młodszym

Choć mogłoby się wydawać, że to młode pokolenie przoduje w kwestii odpowiedzialnego podejścia do oszczędzania zasobów, to wyniki badania pokazują, że jest inaczej. Tylko 57 proc. osób do 24. roku życia zwraca uwagę na klasę energetyczną przy zakupie sprzętu, podczas gdy w grupie 55+ robi to aż 92 proc.. Podobnie z programem „Eco” – używa go 76 proc. seniorów i tylko 57 proc. młodych dorosłych.

Małe kroki – duży wpływ

Coraz częściej uświadamiamy sobie, że to właśnie codzienne, drobne decyzje mają realny wpływ na nasze rachunki i środowisko. Zakręcanie wody podczas mycia zębów, czy wybór programu „Eco” w zmywarce stają się czymś więcej niż nawykiem – to świadomy styl życia. 88 proc. Polaków wyłącza światło w pomieszczeniach, w których nie przebywa, 87 proc. uruchamia pralkę i zmywarkę tylko wtedy, gdy są pełne, a prawie 70 proc. Polaków korzysta z programu “Eco” w pralkach i zmywarkach, wierząc, że pomaga to ograniczyć zużycie zasobów. Do 82 proc. badanych przemawia argument, że mycie naczyń w zmywarce jest oszczędniejsze niż ręczne mycie naczyń.

W kwestii codziennych nawyków zdecydowanie przodują kobiety. Aż 80 proc. z nich deklaruje, że wprowadziło w ostatnim roku zmiany pozwalające oszczędzać wodę i energię oraz zapobiegają marnowaniu jedzenia, podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 70 proc. Kobiety też częściej uruchamiają pralki i zmywarki tylko wtedy, gdy są pełne, zakręcają wodę podczas mycia zębów czy ograniczają czas spędzany z elektroniką.

Technologia z myślą o planecie

Marka Bosch od lat udowadnia, że innowacja może iść w parze z troską o środowisko. Urządzenia z serii Green Collection, dzięki zastosowaniu stali o obniżonej emisji CO₂, biopianki i tworzyw sztucznych w produkcji, mają do 50 proc. mniejszy ślad węglowy CO₂ w porównaniu do standardowych modeli. Nowoczesna pralka z technologią i-DOS sama dozuje odpowiednią ilość płynu potrzebną do uprania załadunku, a opcja Mini Pranie pozwoli wyprać pojedyncze ubrania przy mniejszym zużyciu energii – nawet do 40 proc.. Suszarka z technologią pompy ciepła zapewnia optymalne rezultaty suszenia przy niskim zużyciu energii elektrycznej. Urządzenia Bosch nie tylko ułatwiają codzienne obowiązki, ale również pozwalają oszczędzać zarówno zasoby naturalne, jak i pieniądze. Bez kompromisów w zakresie jakości czy funkcjonalności.