Polacy doceniają te produkty!

27 maja odbyła się uroczysta Gala Liderów Rynku FMCG i Handlu 2025, podczas której ogłoszono wyniki konkursu „Złoty Paragon 2025 – Nagroda Kupców Polskich”. Nagroda przyznawana jest przez właścicieli sklepów detalicznych oraz czytelników miesięcznika HURT&DETAL.

Przyprawa uniwersalna VEGETA Oryginalna 180 g, która zdobyła pierwsze miejsce i tym samym wygrała w kategorii – „Przyprawy suche, fixy, produkty instant”, jest mieszanką przypraw i suszonych warzyw, która od dziesięcioleci jest inspiracją w kuchniach całego świata. Od lat jest doceniana również przez polskich konsumentów w codziennym gotowaniu. Przyprawa VEGETA nadaje smak wielu potrawom, m.in.: zupom, mięsom, rybom czy daniom warzywnym. Przecier pomidorowy PODRAVKA 500 g nagrodzony Złotym Paragonem w kategorii „Pozostałe przyprawy mokre i sosy” to produkt najwyższej jakości bez konserwantów i sztucznych dodatków. Nie zawiera dodatku soli i doskonale nadaje się jako baza m.in. do zup, sosów oraz pizzy. Idealnie sprawdza się podczas gotowania dań kuchni polskiej czy śródziemnomorskiej. Można go użyć również do wielu potraw z makaronem oraz ryżem, a także jako dodatek do dań mięsnych, rybnych i warzywnych.

„Zdobycie kolejnych Złotych Paragonów i zwycięstwo w aż dwóch kategoriach to nie tylko powód do dumy, ale również oznaka zaufania konsumentów wobec marki VEGETA oraz PODRAVKA. Nagrody w konkursie są potwierdzeniem gwarancji doskonałego smaku i najwyższej jakości naszych produktów. Cieszymy się, że możemy wspierać naszych konsumentów w gotowaniu, a otrzymane nagrody motywują nas by niezmiennie dostarczać satysfakcji naszym klientom.” – mówi Anna Laskowska-Cybulko, Brand Manager w Podravka Polska.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe PODRAVKA