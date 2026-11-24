Kiedy najlepiej rozpocząć poszukiwania świątecznych prezentów? Jak pokazuje najnowsze badanie Seasonal Shopping Study, przeprowadzone przez SHEIN, globalnego internetowego sprzedawcę odzieży i produktów lifestyle’owych, odpowiedź na to pytanie znacząco różni się w zależności od kraju.

Pod koniec października ankieterzy zapytali o świąteczne nawyki zakupowe 7 tys. konsumentów z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Najwcześniej świąteczne zakupy rozpoczynają Brytyjczycy. Niemal co czwarty z nich (23%) zaczyna kupować prezenty już we wrześniu lub październiku. Na kolejnych miejscach znajdują się Irlandczycy (20%) i Niemcy (18%). Tymczasem w Polsce w tym samym okresie zakupy świąteczne rozpoczyna zaledwie 3% konsumentów.

W rzeczywistości niektórzy zaczynają jeszcze wcześniej – 4% Brytyjczyków przyznaje, że rozpoczyna świąteczne zakupy podczas styczniowych wyprzedaży, a 7% robi je wiosną i latem. Na drugim końcu zestawienia znajduje się Polska, gdzie aż 61% konsumentów czeka z rozpoczęciem świątecznych zakupów do grudnia. To wyraźnie więcej niż we Włoszech (41%) i w Hiszpanii (36%).

Niemcy kończą zakupy wcześniej, Włosi także wolą grudzień

Różnice między europejskimi konsumentami widać nie tylko w tym, kiedy rozpoczynają świąteczne zakupy, ale również kiedy planują je zakończyć. Najbardziej zorganizowani pod tym względem okazują się Niemcy – 36% z nich przewiduje, że większość prezentów kupi jeszcze przed końcem listopada. Z kolei ponad połowa Włochów (55%) planuje skończyć zakupy w połowie grudnia lub później. Podobnie deklaruje 52% Hiszpanów i 45% Irlandczyków.

Dla niektórych świąteczne zakupy trwają aż do samych świąt. Niemal jedna czwarta hiszpańskich konsumentów (24%) przewiduje, że zakończy zakupy w ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem lub w Wigilię. W tej samej grupie znajdują się Włochy (22%), Irlandia (19%), Wielka Brytania (17%) i Francja (13%). Najrzadziej tak późny termin wskazują Niemcy (11%).

Ciekawie wypada tu Polska. Choć Polacy najpóźniej rozpoczynają świąteczne zakupy, nie zostawiają ich na ostatnią chwilę – w ostatnim tygodniu przed świętami lub w Wigilię kończy je 12% z nich, mniej niż w większości badanych krajów. Polski sezon prezentowy jest więc krótki i skoncentrowany przede wszystkim w grudniu.

Europejczycy łączą internet ze sklepami stacjonarnymi

Niemcy przodują również pod względem popularności zakupów internetowych. Niemal co trzeci konsument w tym kraju (32%) planuje kupić większość świątecznych prezentów online. Z kolei w Hiszpanii odsetek osób zamierzających zrobić większość zakupów przez internet jest najniższy spośród badanych krajów i wynosi 14%.

Połączenie zakupów internetowych i stacjonarnych pozostaje jednak preferowanym podejściem. Ponad jedna trzecia konsumentów w Hiszpanii (38%), Irlandii (38%) i Wielkiej Brytanii (37%) przewiduje, że podzieli świąteczne zakupy po równo między sklepy internetowe i stacjonarne. Taki model wybiera też 31% Niemców i Francuzów oraz 29% Polaków i Włochów.

Ankietowani wskazują, że na atrakcyjność zakupów internetowych wpływają: oszczędność czasu, wygoda, lepsze ceny, rabaty, promocje, szerszy wybór czy możliwość znalezienia produktów, których nie ma w sklepach stacjonarnych.

Polacy porównują, Brytyjczycy kupują szybciej

Polacy najczęściej porównują produkty i ceny, zanim podejmą decyzję – robi tak co czwarty z nas (25%). Na przeciwnym biegunie są Brytyjczycy: 29% z nich kupuje prezent wtedy, gdy po prostu zobaczy coś odpowiedniego.

Różne są również źródła inspiracji:

•Hiszpania: 34% szuka pomysłów, przeglądając ofertę sklepów stacjonarnych.

•Irlandia: 30% inspiruje się sugestiami rodziny i znajomych – najwięcej spośród badanych krajów.

•Francja: 29% korzysta z list życzeń lub podpowiedzi samych obdarowanych.

•Polska: 28% szuka inspiracji na stronach internetowych i w aplikacjach sprzedawców.

Mimo wyraźnych różnic w kalendarzu i stylu zakupów konsumentów z siedmiu krajów łączy jedno – chcą robić świąteczne zakupy na własnych warunkach, swobodnie łącząc kanały internetowe i stacjonarne.

–Misją SHEIN jest oferowanie wszystkim korzystnych cen i szerokiego wyboru – niezależnie od tego, kiedy rozpoczynają zakupy. Nasze badanie Seasonal Shopping Study uwidoczniło wyraźne różnice w zwyczajach zakupowych w całej Europie. Polacy i Włosi wolą odkładać zakupy do grudnia, podczas gdy Brytyjczycy rozpoczynają je już wczesną jesienią. Niezależnie od tego, czy ludzie planują zakupy z wyprzedzeniem, czy szukają prezentów na ostatnią chwilę, wygoda, wybór i korzystne ceny pozostają ważnymi czynnikami – bez względu na to, co znajduje się na ich liście zakupów. Konsumenci oczekują elastyczności: łączą zakupy online i w sklepach stacjonarnych, by porównać oferty, znaleźć inspirację i kupować w sposób, który najbardziej im odpowiada– podsumowuje Michał Kania, Public Affairs Director w SHEIN Polska.