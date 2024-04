Polki bezwstydnie robią to w publicznych toaletach. „To jest po prostu obrzydliwe”

Dodaję ten chwast do wody i podlewam tym magnolię. W kwietniu odżywka ta działa niczym zastrzyk pobudzający do kwitnięcia. Prawidłowe nawożenie magnolii

Polki bezwstydnie robią to w publicznych toaletach

Podczas korzystania z publicznej toalety chyba większość z nas zetknęła się z podobnym widokiem. Otóż chodzi o zużyte tampony czy podpaski, które niezabezpieczone lądują w koszu lub nawet w toalecie. Ginekolożka dr n.med. Karina Barszczewska w jednym ze swoich ostatnich filmików na Instagramie opisała ten problem. "Zużyte podpaski czy tampony absolutnie nie powinny znaleźć się w muszli klozetowej. Produkty te po wrzuceniu do toalety nie rozpadają się, ale pęcznieją pod wpływem wody. To sprawia, że zatykają rury i tworzą zatory, uniemożliwiając prawidłowy przepływ ścieków i przyczyniając się do poważnych awarii" - ostrzega lekarz. "Trzeba przy tym pamiętać, że ludzkie odchody i wydzieliny mogą stanowić zagrożenie epidemiologiczne. Nie powinny być wrzucane do toalety, ani do pojemników na odpady segregowane." - ostrzega Karina Barszczewska.

Ginekolog instruuje, co zrobić ze zużytymi podpaskami

Przy okazji tematu ginekolog wyjaśniła, co powinno się zrobić ze zużytymi podpaskami czy tamponami. Chodzi o to, aby zanim wrzucimy je do kosza, odpowiednio je zabezpieczyć. "Zużytą podpaskę zawiń w opakowanie z nowo otwartej podpaski, którą właśnie zmieniasz. Zawiń ją w papier jeśli wymaga dodatkowej izolacji i wrzuć do kosza. Zużyty tampon owiń w papier i wrzuć także do kosza." - podkreśliła lekarka.

Oburzone kobiety komentują wpis lekarki. "Obrzydliwe"

Pod wpisem lekarski wybuchła dosłownie burza. Okazuje się, że problem jest naprawdę powszechny i wiele z nas doświadczyło wyżej opisanego widoku w publicznej toalecie.

"Dla mnie pozostawienie podpaski czy tamponu bez zawinięcia w papier lub opakowanie jest po prostu obrzydliwe, a samo takie zachowanie nie do zaakceptowania."

"Nic mnie bardziej nie obrzydza, jak wchodzę do toalety np. w galerii handlowej czy innym publicznym miejscu i zastaję widok plątających się tamponów albo podpasek, przyklejonych nawet do wieka kosza. Niestety mam 'szczęście' do wchodzenia do toalety po syfiarach"

- piszą w komentarzach internautki.