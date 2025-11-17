Polski RestaurantWeek® zdobywa Europę – największy festiwal restauracji na świecie rusza z globalną ekspansj

Początek globalnej historii sukcesu

RestaurantWeek® w Polsce to przykład prężnie rozwijającej się marki, która w zaledwie kilka lat przekształciła się z lokalnego projektu w ogólnokrajowe zjawisko. “Idea festiwalu powstała w Nowym Jorku w 1992 roku i funkcjonuje tam do dziś, ale już w trzecim roku naszej działalności frekwencją przewyższyliśmy nowojorską edycję” – zaznacza Paweł Światczyński. “Kluczem do sukcesu jest skala – organizujemy festiwal jednocześnie w wielu miastach w całych krajach. To wyróżnia nas wśród innych wydarzeń restauracyjnych, które zwykle ograniczają się do jednego miasta” – dodaje Maciej Żakowski, CBDO i współtwórca festiwalu RestaurantWeek®.

Polski RestaurantWeek® powstał w całości z polskiego kapitału własnego i w ciągu kilku lat stał się największym festiwalem restauracyjnym na świecie. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 3 500 restauracji i przeszło 2,5 miliona gości. Platforma od lat współpracuje z globalnymi markami, takimi jak: Martini, Pepsi, Lipton, Whirlpool, Danone, H&M, T-Mobile czy PayU. To szóste największe wydarzenie kulinarne na świecie – wymieniane obok takich ikon jak Oktoberfest. Jego cyfrowa i społeczna skala sprawia, że festiwal jest nie tylko świętem gastronomii, lecz także liderem rynku e-dining i realnym narzędziem e-commerce dla restauracji.

Przełomowy moment nadszedł już po pierwszym roku działalności, gdy festiwal rozrósł się z lokalnego weekendowego wydarzenia w Warszawie do tygodniowego święta w sześciu największych miastach Polski. “Osiągnięcie 100 000 gości było naszym kluczowym kamieniem milowym – wtedy festiwal przestał być jedynie branżowym eventem, a stał się wydarzeniem lifestylowym, konkurującym z innymi formami spędzania wolnego czasu” - wspomina Paweł Światczyński.

Sukces polskiego modelu potwierdza także lojalność restauratorów – ponad 80% z nich wraca do kolejnych edycji. Organizatorzy stale odświeżają też listę restauracji i menu, dbając zarówno o wysokie standardy, jak i możliwość odkrywania nowych smaków. “Partnerzy zagraniczni są zaskoczeni skalą i nowoczesnością polskiego rynku. Polacy coraz aktywniej chodzą do restauracji, a RestaurantWeek® mocno wspiera ten wieloletni trend – ponad 80% gości odwiedza daną restaurację po raz pierwszy w życiu właśnie w ramach festiwalu. To ogromny potencjał wzrostu biznesu dla przedsiębiorstw gastronomicznych” – dodaje Marcin Wawrzeń, Country Manager i współorganizator Festiwalu RestaurantWeek®.

Pierwszy krok za granicę i lekcja zaufania

Ekspansja na rynek czeski rozpoczęła się wiosną 2023 roku i okazała się większym wyzwaniem, niż początkowo zakładano. “Pomimo bliskich relacji kulturowych i historycznych spotkaliśmy się z ograniczonym zaufaniem – część restauratorów nie chciała współpracować z polską firmą, co wynikało ze stereotypów i wcześniejszych doświadczeń branży” – mówi Paweł Światczyński.

Rozwiązaniem było zatrudnienie najlepszych lokalnych specjalistów, którzy znali rynek i potrafili skutecznie przekonać restauratorów do korzyści płynących z udziału w festiwalu. Momentem przełomowym okazała się współpraca z czołową reprezentantką czeskiego ruchu Slow Food, Anną Grosmanovą, oraz zaproszenie kilku prestiżowych restauracji w Pradze do udziału w pierwszej czeskiej edycji. W efekcie festiwal zgromadził ponad 6 000 gości w 30 restauracjach, a już jesienią 2024 roku rozszerzył się o Brno. Wiosną tego roku RestaurantWeek® Czechy objął cztery regiony – Pragę, Brno, Pilzno i Ostrawę – z udziałem ponad 100 restauracji. Do tej pory wydarzenie odwiedziło już ponad 15 000 gości, a każda kolejna edycja bije rekordy frekwencji.

“Największą lekcją z Czech było dla nas planowanie z wyprzedzeniem. Zrozumieliśmy, że w konserwatywnych lub bardziej rozwiniętych kulturach biznesowych, takich jak Niemcy, musimy mieć nawet półtoraroczne przygotowania logistyczne i komunikacyjne” – podkreśla Maciej Żakowski.

Sukces w Czechach nie tylko potwierdził skuteczność polskiego modelu, ale też pokazał, że konsekwentna jakość i zaufanie lokalnych liderów branży są kluczem do przełamania początkowej nieufności.

Kolejny rynek otwarty na polskie technologie i startupową energię

Pierwsza edycja RestaurantWeek® w Niemczech ruszyła jesienią w Berlinie i Monachium, z udziałem blisko 100 restauracji i szacowaną frekwencją na poziomie 20–30 tys. gości. To solidny start, który pozwoli przetestować rynek przed dalszą ekspansją. „Po dwóch dniach spotkań w Monachium restauracje same zaczęły się do nas

zgłaszać – to pokazuje, że jesteśmy w stanie od początku budować organiczne zainteresowanie naszym konceptem” – zauważa Paweł Światczyński.

Na rynku niemieckim polski projekt spotkał się z dużym uznaniem. Globalne marki od razu zdecydowały się na współpracę – Martini przygotowuje festiwalowe cocktaile, Visa jako wiodąca marka płatności oferuje benefity dla uczestników, a VisitBerlin wspiera promocję, co buduje prestiż i zasięg wydarzenia. „Niemcy postrzegają Warszawę jako stolicę startupów i mają duży szacunek dla naszych technologii – aplikacji mobilnych, płatności BLIK czy nowoczesnych rozwiązań e-commerce” – dodaje Maciej Żakowski. Wejście do Niemiec okazało się prostsze niż w przypadku Czech, gdzie początkowo brakowało zaufania do polskich firm, a restauratorzy długo wahali się przed udziałem w projekcie. „W Czechach potrzebowaliśmy lokalnych ambasadorów, w Niemczech wystarczyło pokazać solidny koncept i profesjonalizm zespołu” – podkreśla Paweł Światczyński.

W perspektywie długofalowej RestaurantWeek® planuje obecność we wszystkich 16 niemieckich landach, osiągając frekwencję porównywalną do Polski i zdobywając około 1% udziału w rynku restauracyjnym. Ambicją organizatorów jest transformacja niemieckiej branży gastronomicznej – przeniesienie sprzedaży restauracji do kanałów online, zwiększenie ich widoczności oraz dostarczenie gościom doświadczenia klasy premium.

Strategia ekspansji – od Czech i Niemiec po całą Europę

Czechy były dla RestaurantWeek® „rozgrzewką”, a Niemcy stanowią kolejny etap w budowaniu europejskiej obecności marki. „W ciągu 2–3 lat chcemy być obecni we wszystkich niemieckich landach, równolegle rozwijając kolejne rynki w Europie Zachodniej – Włochy, Francję, Hiszpanię i Wielką Brytanię” – mówi Maciej Żakowski.

Kluczowymi kryteriami przy wyborze nowych rynków są: wartość rynku restauracyjnego, liczba dużych miast i potencjalnych restauracji, a także gotowość branży na cyfrowe rozwiązania gastronomiczne. Restauracje, które mierzą się z rosnącymi kosztami i potrzebują napędzenia ruchu, znajdują w festiwalu skuteczne narzędzie biznesowe. „Nasza platforma nie tylko generuje dodatkowy ruch w restauracjach, ale pozwala im również promować się na dużą skalę w nowoczesny, digitalowy sposób” – podkreśla Marcin Wawrzeń.

Przewaga RestaurantWeek® nad konkurencją to unikalne połączenie technologii, doświadczenia i kompetencji zespołu. Platforma jest w pełni zdigitalizowana – łączy system rezerwacji stolików, marketplace i aplikację mobilną, umożliwiając użytkownikom szybkie wyszukiwanie restauracji, przeglądanie menu i dokonywanie rezerwacji z wyprzedzeniem. Ponad 11 lat doświadczenia w organizowaniu największego festiwalu restauracyjnego na świecie pozwala skutecznie replikować

i skalować model na nowych rynkach, a wysoko wykwalifikowany zespół w Warszawie zapewnia realizację projektów na najwyższym poziomie.

Strategia globalna RestaurantWeek® zakłada nie tylko obecność w dużych europejskich stolicach, ale także wsparcie dla krajów i regionów, w których kultura restauracyjna dopiero się rozwija i potrzebuje impulsu do wzrostu.

Polski kapitał, globalne ambicje

RestaurantWeek® to w 100% polska firma, w której większość udziałów należy do założycieli, a rozwój finansowany jest wyłącznie z krajowego kapitału. „Pełna kontrola nad strategią pozwala nam utrzymać najwyższą jakość i konsekwentnie realizować naszą misję” – podkreśla Maciej Żakowski. Polski know-how, energia startupowa i zaawansowane kompetencje technologiczne warszawskiego zespołu są dziś dostrzegane na świecie, umożliwiając skuteczną ekspansję międzynarodową.

RestaurantWeek® czerpie inspirację z sukcesów polskich marek globalnych – takich jak Booksy czy DocPlanner. „Obserwujemy, jak polskie firmy zdobywają świat w modelu SaaS i marketplace. Korzystamy z ich doświadczeń i szkoleń, aby rozwijać kompetencje naszego zespołu potrzebne do ekspansji” – dodaje Paweł Światczyński. Dzięki temu ambicje realizowane w Polsce stają się możliwe do wdrożenia globalnie.

Ekspansja przynosi też wymierną wartość dla polskiej gospodarki – tworzy miejsca pracy, generuje przychody i buduje markę „Made in Poland” na świecie. „Pokazujemy, że polskie firmy usługowe mogą działać globalnie, zachowując wysoką jakość i płacąc podatki w kraju” – zaznacza Światczyński. “Nie mamy się czego wstydzić – Polska przechodzi ogromną transformację, a nasze firmy tworzą produkty i usługi na światowym poziomie” – dodaje Żakowski.

Rozwijanie projektu w Polsce dało firmie przewagę: zwinność i adaptacyjność pozwalały szybko reagować na zmiany rynkowe, dostęp do wykwalifikowanych specjalistów wspierał rozwój technologiczny, a przyjazne środowisko biznesowe – bez nadmiernej biurokracji i z rosnącym wsparciem państwa – ułatwiało skalowanie działalności na rynki zagraniczne. Polski kapitał, technologia i zespół to fundament, na którym RestaurantWeek® buduje globalną markę. To dowód, że patriotyzm w biznesie i międzynarodowy sukces mogą iść w parze.

RestaurantWeek® zmienia sposób, w jaki ludzie odkrywają gastronomię. Powstał w Polsce, dziś zdobywa Europę i pokazuje, że polskie produkty, technologie i know-how mogą śmiało rywalizować na globalnym rynku. „Naszym Świętym Graalem jest obecność na 3–4 kontynentach, obsługa miliona osób rocznie i pośrednictwo w sprzedaży 1% wartości rynku niezależnych restauracji” - podsumowuje Paweł Światczyński. Każdy kolejny rynek to krok w stronę tej wizj