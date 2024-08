Port Łódź potwierdza działania przyjazne dla środowiska otrzymując certyfikat BREEAM In-Use

Inteligentny system wentylacji Portu Łódź bazujący na regulatorach zmiennego wydatku i czujnikach jakości powietrza na bieżąco mierzy jakość powietrza dostarczanego do lokali najemców i części wspólnych. To on pozwala zachować komfort wewnątrz a także optymalnie zarządzać energią zużywaną przez urządzenia wentylacyjne. Blisko tysiąc, wykorzystywanych do oświetlania obiektu źródeł światła, w tym również lokali najemców, to oświetlenie LED. W ten sposób centrum oszczędza aż 50% energii elektrycznej.

Port Łódź szczególną uwagę przywiązuje również do kwestii odpowiedzialnego segregowania śmieci. Właściwa utylizacja została ułatwiona dzięki wprowadzeniu aż 19 frakcji odpadów. Łagodzi to negatywne skutki wytwarzania przez ludzi dużych ilości śmieci. Ambicją wszystkich centrów Ingka Centres jest osiągnięcie 100% wskaźnika recyklingu do 2030 roku.

Kolejną zasługą Portu Łódź uznaną w ocenie certyfikacyjnej jest oszczędność wody. Armatura zastosowana w sanitariatach, posiadających niskie zużycie wody, a także zastosowany tam system automatycznego odcięcia zasilania wody w przypadku awarii, pozwalają na zrównoważone zarządzanie gospodarką wodną. Ponad połowa toalet w Centrum jest przystosowanych do odzyku wody z umywalek, aby wykorzystać ją po odpowiednim oczyszczeniu do spłukiwania. Zakończenie inwestycji, która pozwoli osiągnąć 100% odzysku tej wody przewidziane jest do 2027 roku.

W ocenie ekspertów Port Łódź wyróżnia się w podkategorii „Użytkowanie gruntów i ekologia”. Centrum korzysta z dwóch własnych studni głębinowych. Żródła przeznaczone są do podlewania przylegającej zieleni. System jest w pełni zautomatyzowany, dlatego precyzyjnie pozwala obliczyć, ile wody należy dostarczyć roślinom. Łącznie w ten sposób podlewane jest ok. 3 ha powierzchni zielonej.

Same tereny zewnętrzne Portu Łodź zostały docenione za bioróżnorodność. Znajdują się tam liczne domy dla owadów, budki dla ptaków, karmniki oraz oaza dla pszczół samotnic. Dosiewane są także dzikie kwiaty. Stworzono siedlisko atrakcyjne dla dzikich zapylaczy. Wiecej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej. Na całym terenie zrezygnowano z inwazyjnych gatunków roślin. Dodatkowo opracowano i wdrożono tam harmonogram utrzymania zieleni zgodny z dobrymi praktykami działań proekologicznych.

– Jesteśmy dumni, że Port Łódź został wyróżniony certyfikatem, BREEAM In-Use, otrzymując wysokie oceny: Excellent w kategoriach Asset Performance i Management Performance. Efektywne zarządzanie obiektem, gospodarka zasobami i współpraca z lokalną społecznoscią i, co najważniejsze, zapewnienie komfortu odwiedzającym, wymaga wspólnego zaangażowania i nieustannego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania w przyszłości – powiedział Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź.

Obiekt został doceniony także w kategorii Zarządzania. Wpisuje się w nie tworzenie warunków inspirujących lokalne społeczności do prowadzenia zrównoważonego stylu życia poprzez organizowanie cyklicznych akcji, jak np. wymiana elektroodpadów na sadzonki oraz zbiórki, czy wymiana ubrań. Odbywają się tu także warsztaty upcyclingu i recyclingu, wspierające bioróżnorodność – klienci budują domki dla owadów, wysiewają mini łąki kwietne i zabierają je ze sobą w swoją okolicę.

Health & Wellbeing, czyli Zdrowie i Dobrostan, są jedną z najwyżej ocenionych na certyfikacie podkategorii. Nie bez powodu. Odzwiedzający Port Łódź zachęcani są do zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. Za budynkiem znajduje się bezpłatna Sport Stacja tj. tereny reakrecyjne na świeżym powietrzu, gdzie zapewniono 12 atrakcji sportowych dla całej rodziny m.in. boiska, miasteczko rowerowe oraz strefę treningowę dla psów. Cylicznie odbywają się tu pikniki i zawody sportowe dla pobliskich szkół. Odzwiedzający zachęcani są do zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. Do dyspozycji klientów jest stacja ładowania samochodów, stojaki dla rowerzystów przy wejściach, bezpłatny chroniony parking rowerowy, a także trzy stacje naprawy rowerów.

Łódzkie miejsce spotkań ściśle współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Efektem tych wspólnych działań są liczne projekty społeczne skierowane do mieszkańców np. Razem na Huśtawce, czy cykliczne wsparcie szpitala pediatrycznego w okolicy, a także tworzenie bezpiecznych i inkluzyjnych przestrzeni, które promują równość i integrację m.in. powstała niedawno Strefa Ciszy.

BREEAM In-Use jest jednym z najważniejszych w Europie systemów certyfikacji użytkowanych budynków. Ocenia, w jakim stopniu obiekt jest przyjazny dla środowiska naturalnego i czy jest komfortowy dla użytkowników. W procesie tym pod uwagę bierze m.in.: sposób zarządzania odpadami, poziom zużycia energii w budynku, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, innowacyjność inwestycji oraz sposób zagospodarowania terenu wokół budynku. Wszystkie centra Ingka Centres w Polsce uzyskały certyfikat BREEAM In-Use: Port Łódź, lubelskie SKENDE Shopping, wrocławskia Aleja Bielany i Wola Park w Warszawie.

Port Łódź stale zmienia się i udoskonala dla dobra odwiedzających, lokalnych społeczności oraz środowiska i planety. W planach jest dalszy rozwój wpisujący się w strategiczne wartości Ingka Centres.

i Autor: materiał prasowy Port Łódź

