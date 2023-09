Portfel w takim kolorze przyciągnie do Ciebie bogactwo. Jego aura sprzyja finansom i bogaceniu się. Noś portfel w tym kolorze, a Twoje finanse mogą ulec wyraźnej poprawie

Włożył kamerkę do zmywarki. Pokazał, co się dzieje w czasie mycia. "Od dziś zmywam tylko ręcznie"

Kolory podobnie jak liczby mają swoją energię, która może bezpośrednio wpływać na ludzi. Mają one symboliczne znaczenie i wpływ na psychikę. Jaki kolor sprawdzi się w gromadzeniu pieniędzy? Okazuje się, że portfel w tym konkretnym kolorze może przyciągnąć bogactwo. W tradycji chińskiej uważa się, że jednym z najlepszych kolorów portfela jest czerwony. Uważany się on za barwę szczęście i dobrobytu. Swoje znaczenie ma również zielony portfel, który pomoże pomóc we wzbogaceniu się. Zdecydowanie jednak najlepszym kolorem portfela na bogactwo jest niebieski. To spokojna i stabilna barwa, która emanuje dobrą energię. Oznacza stabilność finansową oraz brak problemów z pieniędzmi.

Jak wykorzystać kolor portfela w przyciąganiu bogactwa? Kolorowe budżetowanie

Aby jak najlepiej wykorzystać symbolikę kolorów możesz wykorzystać technikę "kolorowego budżetowania". Jest to sposób na otoczenia się aurę bogactwa i wykorzystanie odpowiednich kolorów do konkretnych działań. Na przykład, portfel w kolorze zielonym niech służy do oszczędzania, czerwony to wydatki na jedzenie, zaś niebieski na rozrywkę i przyjemności. W ten sposób maksymalnie wykorzystać dobrą energię kolorów, a przynajmniej usystematyzujesz swój budżet.

