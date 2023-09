Posadź te kwiaty teraz w ogrodzie, a wiosną zaskoczy Cię bujny kwiatostan. To ważna data podczas sadzenia róż. Zrób to, a Twoje róże będą kwitły najpiękniej w okolicy

Zrób to teraz na tarasie, a wiosną i latem sobie podziękujesz. Jak zaimpregnować taras na zimę? To najlepszy sposób na impregnację tarasu, jaki znamy

Kiedy sadzić róże? Tych terminów musisz przestrzegać

Sadzenie róż jest kluczowe w ich pielęgnacji i wzroście. Przestrzegając kilku zasad będziemy mogli cieszyć się bujnymi krzewami już na wiosnę. Najlepszą porą roku na sadzenie róż jest jesień. Ogrodnicy szczególnie polecają, by robić to w październiku. To najlepszy miesiąc na sadzenie róż. Pozwala on na zakorzenienie się rośliny, dzięki czemu wiosną zacznie szybciej rosnąć. Róże można sadzić również wczesną wiosną.

Jak sadzić róże? Te ważne wskazówki musisz znać

Nie kupuj nigdy róż, których pędy są pomarszczone. Jest to oznaka przesuszenia i takie rośliny mogą się nie przyjąć. Bezpośrednio przed sadzeniem skróć pędy na około 20 cm. Należy to zrobić, by pędy się nie podwijały podczas sadzenia. Tak przygotowane sadzonki zanurz w wodzie i pozostaw na kilka godzin. Eksperci zalecają, by podczas sadzenia róż zrobić kopczyk z ziemi na około 15 cm. Ochroni on krzew przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi. Róże na początku najlepiej jest podlewać rzadziej, ale większą ilości wody. Zaleca się mniej więcej około 5 litrów wody na jedną roślinę.

