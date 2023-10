Posmaruj tym tłuste plamy na ścianie. Znikną w 20 minut. Ściany będą jak nowo malowane. Sposób na usuwanie plam ze ściany

Dieta wysokobiałkowa - klucz do sukcesu dla aktywnych kobiet i mężczyzn

Posmaruj tym tłuste plamy na ścianie. Znikną w 20 minut

Ściany w mieszkaniu są regularnie narażane na zabrudzenia. Niektóre z nich można wyczyścić zwilżoną szmatką, inne niestety wymagają bardziej skomplikowanego czyszczenia. Na szczęście obecnie farby dostępne na rynku charakteryzują się wieloma właściwościami, które zapewniają im nie tylko trwałość, ale też odporność na mycie. Dzięki temu można z nich usunąć plamy z błota, czy nawet tłuszczu. A jak to robić? Oczywiście tłuste plamy na ścianach wymagają szybkiej reakcji. Tu warto sięgnąć po... piankę do golenia. Nałóż ją na tłustą plamę na ścianie i pozostaw na 20 minut. Po tym czasie przetrzyj powierzchnię mokrą ściereczką. To bezpieczny i naprawdę skuteczny sposób na usuwanie tłustych plam ze ściany.

Czym myć ściany?

Usuwanie plam ze ściany można przeprowadzić na kilka sposobów. Jednym z nich jest szare mydło. Wystarczy do miski lub wiadra z ciepłą wodą zetrzeć szare mydło. W przypadku, gdy posiadamy ten detergent w formie płynnej, należy wpuścić kilka kropel i zamieszać, aby dobrze się rozpuściło. Następnie za pomocą gąbki dokładnie wyczyść brudne ściany. Na tłuste plamy poleca się również zastosowanie płynu do mycia naczyń. Podobnie jak w przypadku mydła rozcieńczamy płyn z wodą i delikatnie myjemy zabrudzenie na ścianie.

