Postaw wiadro pod prysznicem! Ten sposób polecają eskperci. Sprawdź, dlaczego

Odkryj prosty, ale skuteczny sposób na oszczędzanie wody i pieniędzy w domu, który podbija internet.

Zbieraj zimną wodę z prysznica do wiadra, zanim się nagrzeje – to genialny patent na ponowne wykorzystanie.

Zastanawiasz się, do czego możesz użyć zebranej wody i jak dzięki temu zmniejszyć rachunki? Sprawdź, jak to działa!

Każdy z nas codziennie marnuje litry czystej wody pod prysznicem - zanim strumień stanie się ciepły. Wystarczy postawić wiadro, by zatrzymać tę wodę i ponownie ją wykorzystać. To łatwy patent na oszczędności i ekologiczne podejście do domu - zobacz, jak to działa.

Ile wody zużywamy pod prysznicem?

Standardowa słuchawka prysznicowa zużywa około 12–15 litrów wody na minutę. To oznacza, że 10-minutowy prysznic to wydatek 120-150 litrów wody. Dla porównania: średnie miesięczne zużycie wody na osobę w polskim gospodarstwie domowym wynosi około 3–5 m³ (3000–5000 litrów), czyli codziennie od 100 do 160 litrów.

W 2025 roku taryfy za wodę i ścieki znacząco się różnią w zależności od miasta i gminy. Na przykład w Warszawie opłata za 1 m³ (woda + ścieki) wynosi około 13,72 zł. Średnia cena w Polsce za samą wodę (bez ścieków) to około 9–10 zł/m³ - czyli litr kosztuje mniej niż 1 grosz (~0,009 zł). Jednak warto pamiętać, że do ceny „surowej” wody dochodzą koszty dostarczania, oczyszczania ścieków, opłaty stałe i marże lokalnych dostawców.

Wstaw wiadro pod prysznic. Eksperci polecają ten sposób

Jeden z użytkowników Reddita podzielił się sprytnym trikiem, pisząc: „Moja ciocia trzyma w łazience wiadro. Kiedy odkręca prysznic, najpierw leci zimna woda, więc zbiera ją do wiadra, dopóki strumień się nie ogrzeje. Później tę wodę wykorzystuje do podlewania roślin, mycia naczyń albo innych domowych czynności.”

Internauci nazwali to prostym, ale genialnym sposobem na ograniczenie marnotrawstwa i oszczędność pieniędzy.

Metoda jest dziecinnie prosta: stawiasz w kabinie prysznicowej wiadro i umieszczasz je pod strumieniem, gdy woda leci, zanim nabierze temperatury. Zebrana woda, jeśli nie jest zabrudzona szamponem czy mydłem, może zostać użyta później do wielu domowych zastosowań: podlewania roślin, płukania sprzętów, mycia butów czy spłukiwania toalety.

Jak to dobrze zrobić?

Wybierz solidne wiadro. Im większe, tym więcej wody możesz złapać, ale również będzie cięższe. Umieść je tuż pod strumieniem odkręconej zimnej wody, zanim zacznie lecieć ciepła. Kiedy woda już się nagrzeje, przenieś wiadro do boku, by nie blokowało ruchów pod prysznicem. Po kąpieli użyj wody - np. do podlewania roślin lub zadań domowych.