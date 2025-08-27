Powrót do szkoły bez stresu. Dlaczego warto pomyśleć o ochronie dla dziecka?

Z badań wynika, że nieprzewidzianych zdarzeń i wypadków dotyczących dzieci w wieku 7-18 lat w ciągu roku doświadczyła prawie jedna trzecia uczniów. Rodzice zapytani, z czym ich pociechy mierzyły się najczęściej, wskazywali na wypadek na rowerze lub hulajnodze, złamanie kończyny czy choroby zakaźne. Oprócz tego w deklaracjach rodziców pojawiały się przemoc rówieśników, ukąszenia owadów - w tym kleszczy, hejt wobec dziecka w internecie czy diagnozę depresji dziecięcej. Część z tych zdarzeń pociąga za sobą konieczność pobytu w szpitalu, wydatków na rehabilitację czy korepetycje, by uzupełnić braki w wiedzy spowodowane dłuższą nieobecnością w szkole.

– Nasze doświadczenie pokazuje, że najbardziej typowe uszczerbki na zdrowiu, których doznają dzieci w szkole, ale nie tylko w szkole, to złamania i pęknięcia kości oraz skręcenia i zwichnięcia stawów. Obejmują one dwie trzecie wszystkich przypadków zgłaszanych do nas w ramach ubezpieczenia NNW wchodzącego w skład pakietu LINK4 Dziecko. Do nieszczęśliwych wypadków dochodzi głównie w trakcie gier i zabaw ruchowych na placach zabaw czy boiskach, ale zdarzają się także podczas powrotu ze szkoły, w wyniku tzw. „wygłupów” lub wypadków na drodze, na przykład na rowerze czy hulajnodze. We wszystkich tych przypadkach działa nasze ubezpieczenie. Co ważne, nasze ubezpieczenie działa nie tylko w szkole, lub podczas powrotu ze szkoły do domu, ale także wtedy, gdy dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu podczas podroży samochodem czy też w trakcie wakacji i ferii – mówi Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu Produktu LINK4.

Jak wynika z analiz, szkolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ma 9 na 10 dzieci. I to cieszy, ale warto się zastanowić, czy oprócz NNW naszemu dziecku nie jest potrzebna dodatkowa ochrona. Wśród największych obaw rodziców oprócz urazów ciała jest przemoc rówieśników wobec dziecka, długotrwała nieobecność w szkole spowodowana chorobą, zachorowanie na depresję dziecięcą, problemy z używkami. Wskazuje na to ponad połowa matek i ojców. Warto zapewnić sobie pomoc także w sytuacji takich problemów.

Rodzice boją się depresji

Jedną z ważnych obaw rodziców jest depresja dziecięca. Zachorowania na nią obawia się już 54 proc. rodziców. Niemal 9 na 10 zgadza się z twierdzeniem, że w dzisiejszych czasach wiele dzieci jest narażonych na czynniki ryzyka depresji. Podobny odsetek przyznaje, że w Polsce za mało się o tym mówi, a psychiatria dziecięca jest zaniedbana. Rodzice zdają sobie także sprawę, że nawet dzieci poniżej 10 roku życia mogą zachorować na tę chorobę. Jak wskazują eksperci, wśród objawów depresji u dzieci, oprócz smutku czy niższej aktywności, są często zaburzenia koncentracji, apetytu czy zmiana wzorca snu, a więc trudności z zasypianiem czy wczesne wybudzanie. W takich sytuacjach warto skonsultować się z psychologiem, np. w ramach ubezpieczenia LINK4Dziecko Assistance Zdrowie.

Warto zapewnić sobie wsparcie

Ubezpieczenie NNW wchodzące w skład pakietu LINK4Dziecko obejmuje ochroną nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu dziecka lub jego śmierć. Ubezpieczenie NNW to między innymi świadczenie za wiele uszczerbków na zdrowiu i urazów, w tym za złamania, zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia, utraty zębów stałych, porażenia, oparzenia czy odmrożenia, a także za pobyt dziecka w szpitalu (w wyniku nieszczęśliwego wypadku) czy wstrząśnienie mózgu. Należy podkreślić, że świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu jest wypłacane na podstawie dokumentów medycznych, bez potrzeby czekania na zakończenie leczenia.

Oprócz NNW, w skład pakietu LINK4Dziecko wchodzi Assistance Zdrowie i Assistance Szybka Pomoc.

Asssistance Zdrowie obejmujący w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku konsultacje telefoniczne z pediatrą, organizację i pokrycie kosztów dwóch wizyt u pediatry, a także 10 telekonsultacji z psychologiem.

Assistance Szybka Pomoc wesprze także w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania dziecka i np. dostarczy leki, sprzęt rehabilitacyjny,. Jeżeli będzie taka potrzeba zostaną zorganizowane korepetycje (w przypadku nieobecności dziecka w szkole pow. 7 dni spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub zachorowaniem). Ubezpieczyciel pomaga również zorganizować łóżko szpitalne dla opiekuna podczas pobytu dziecka w placówce medycznej oraz pokrywa jego koszt (do 1000 zł).

Metodologia badań

Badania zostały przeprowadzone metodą CAWI na grupie 1002 rodziców posiadających dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Próba została zważona do populacji dzieci pod względem wieku, regionu i wielkości miejscowości.