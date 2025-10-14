Pracowita jesień w ogrodzie. Jak ułatwić sobie pracę?

W październiku zbierz ostatnie warzywa korzeniowe, zrób porządek na rabatach i w warzywniku, przekop ziemię. To czas sadzenia bylin i roślin cebulowych, a także siania warzyw ozimych jak szpinak czy czosnek. I odwrotnie – wykop niezimujące cebule i bulwy, wrażliwe na zimę rośliny okryj agrowłókniną. W listopadzie kopcuj róże i okryj ściółką krzewy i byliny.

Największym problemem w tych miesiącach są liście. Zalegają na ścieżkach, rabatach czy trawniku i koniecznie trzeba je stamtąd usuwać.

Niebezpieczne dla ludzi, zabójcze dla trawnika

Na ścieżkach czy chodnikach łatwo się poślizgnąć na zalegających liściach, zwłaszcza, gdy zmiękczy je deszcz czy przymrozek. Koniecznie trzeba je też usunąć z podjazdu, bo pozostawione mogą stać się niebezpieczną pułapką. Zalegające liście na trawniku odbierają mu tlen i światło. Z tego powodu powstaną brunatne, łyse plamy. Rośliny zimozielone i te o miękkich pędach również nie znoszą pokrywy z liści.

Drzewa, warzywnik i jeże lubią liście

Zostaw za to liście pod drzewami i krzewami, bo zamienią się w wysokiej jakości nawóz. Warstwa liści może mieć tu nawet 15 cm wysokości. Liście możesz również pozostawić na grządkach warzywnych, bo chronią wrażliwą glebę przed mrozem i regulują równowagę wilgotności. Warto też usypać kopczyki dla jeży w zabezpieczonym miejscu. Liście wymieszane z gałęziami to idealne schronienie dla tych zwierząt. Jeże odwdzięczą ci się potem, bo eliminują z ogrodu szkodniki, takie jak ślimaki, owady czy gryzonie.

Jak zbierać liście? Można je oczywiście grabić i zmiatać. To jednak ciężka i wydająca się nie mieć końca praca. Ledwo posprzątasz, spadają nowe. Jak sobie ułatwić porządkowanie? Wśród ogrodowych pomocników jest w czym wybierać.

Co zamiast zmiatania i grabienia?

Do usuwania opadłych liści możesz użyć kosiarki. Zasysa ona liście i zbiera je do kosza na trawę. Nie usunie ich jednak ze wszystkich newralgicznych miejsc. Tu zdecydowanie lepiej sprawi się odkurzacz do liści. Praca wymaga daleko mniej wysiłku niż grabienie, w dodatku odkurzacz od razu rozdrabnia liście na małe kawałki i zbiera je w worku. Mocne, szybkie, wygodne oraz – co bardzo ważne – nie powodujące zbyt wiele hałasu urządzenia proponuje Stihl. Ma też sporo nowości. SHA 56 to pierwszy ogrodowy odkurzacz akumulatorowy, który łączy w sobie funkcje odkurzacza, rozdrabniacza i dmuchawy. SH 56 zaś to odkurzacz spalinowy, ale jego wydajny silnik redukuje straty paliwa, a dzięki temu chroni zdrowie operatora oraz środowisko naturalne.

Jeśli masz większy ogród, możesz pomyśleć o dmuchawie. Dmuchawą szybko i bez wielkiego wysiłku pozbierasz suche i mokre liście, a grabiami tylko ułożysz je w stosy.

W ofercie Stihla znajdziesz wydajne dmuchawy. BGA 50 doskonale sprawdza się w usuwaniu liści, śmieci czy innych zanieczyszczeń z podjazdów, chodników, tarasów czy trawnika. Dzięki innowacyjnej technologii akumulatorowej, urządzenie zapewnia stałą moc nadmuchu. Warto też zwrócić uwagę na dmuchawę BGA 160 – nadaje się do wymagających zastosowań prywatnych, a także do profesjonalnych prac porządkowych, na przykład na osiedlach mieszkaniowych. Jest bardzo wygodna w manewrowaniu i cicha. BGA 250 to najmocniejsza z wymienionych dmuchaw, dlatego dobrze sprawi się nie tylko przy sprzątaniu liści, ale także gałęzi.

Dla estetyki i bezpieczeństwa

Usuń koniecznie zalegające licie i inne zanieczyszczenia z rynny dachowej. Zatkana rynna może spowodować przelewanie się wody, a co za tym idzie nawet uszkodzenie elewacji i tynku. Przy niższych temperaturach powstaną sople lodu, które mogą zwisać z rynny i stanowić zagrożenie. Do czyszczenia rynny doskonała jest dmuchawa ogrodowa.

Przestrzenie takie jak garaż czy szopa posprzątasz odkurzaczem. Taki sprzęt przyda się nie tylko jesienią. Na rynku znajdziesz wszechstronny odkurzacz Stihl SE 62 , który pozwala na pracę zarówno na sucho, jak i mokro. Poradzi sobie z pochłanianiem wiórów, liści, pyłu i kurzu. Po przełożeniu węża możesz przekształcić go w dmuchawę. Ten odkurzacz pracuje także na mokro, w dodatku świetnie radzi sobie z czyszczeniem nawet wąskich szczelin. Podobne zalety ma odkurzacz akumulatorowy Stihl SEA 60L. To nowość w ofercie. Urządzenie może pracować w dwóch trybach, dzięki czemu możesz wydłużyć czas pracy lub usunąć bardziej uporczywe zabrudzenia.

Bardzo przydatnymi urządzeniami do prac wokół domu i ogrodu są myjki wysokociśnieniowe. Tu także Stihl ma bogatą ofertę. RE 100 PLUS Control to myjka wyposażona w innowacyjny moduł radiowy z regulacją ciśnienia. Dysza 3-w-1 umożliwia szybkie przełączanie między dyszą płaską, rotacyjną i do rozpylania środka czyszczącego. Model ma wygodne szybkozłącze, które upraszcza wymianę akcesoriów.

Myjka ciśnieniowa STIHL REA 60 PLUS zasilana akumulatorowo to nowość o ofercie. Użyjesz jej do skutecznego czyszczenia mebli ogrodowych, tarasów czy schodów nawet w miejscach bez możliwości podłączenia do prądu.

Pamiętaj, żeby wyczyszczone meble ogrodowe zabezpieczyć przed zniszczeniem i schować na zimę.

Jesienne przycinanie drzew i krzewów

Usuń chore, uszkodzone i martwe pędy, a także pędy przerastające do środka czy stare. To poprawi kondycję twoich drzew i krzewów oraz zapewnieni lepszy dostęp światła. Najlepszy czas to właśnie późna jesień, przed nadejściem mrozów, ale po zakończeniu wegetacji, gdy rośliny przygotowują się do zimowego spoczynku. Nie przycinaj jednak drzew i krzewów zimozielonych np. iglaków oraz kwitnących wczesną wiosną. W pracach związanych z przycinaniem pomoże ci akumulatorowa przecinarka do drewna STIHL GTA 40 w zestawie z 2 akumulatorami litowo-jonowymi STIHL AS 2 oraz szybką ładowarką STIHL AL 5-2 i walizką narzędziową. Jest stosunkowo lekka i dobrze wywarzona, co bardzo przydatne podczas cięć w różnych kierunkach w koronach drzew. GTA 26 od Stihl to najlepszy pomocnik w przydomowym ogrodzie. Wykorzystasz go przy przycinaniu drzew i krzewów, rozdrabnianiu odpadów zielonych i przy pracach stolarskich. Przecinarka jest lekka, wydajna i ma dużą moc. By pracować w koronach drzew, dokup wysięgnik, który gwarantuje aż 150 cm dodatkowego zasięgu pracy.

Tylko nie pal!

Palenie liści i gałęzi na własnej posesji nie tylko jest szkodliwe dla ludzi, bo wyzwala bardzo szkodliwe substancje, ale grozi też mandatem do 500 zł. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, możesz zapłacić grzywnę w wysokości 5000 zł, ponieważ w Polsce obowiązuje zakaz spalania odpadów zielonych. Co więc zrobić z odpadami? Przepisy każą ci oddać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub kompostować. Kompost to dobry nawóz, który zawiera dużo próchnicy i polepszaczy gleby. Warto więc pomyśleć o własnym kompostowniku. Możesz tu wrzucić nie tylko liście, ale także resztki z warzywnika, skoszoną trawę czy chwasty. Możesz też przygotować kompost na pryzmie. Na dno poukładaj gałęzie, co umożliwi odpływ nadmiaru wody, jednak konsystencja zawartości kompostownika musi być wilgotna. Kompost wymaga też cyrkulacji powietrza, dlatego trzeba go mieszać co kilka tygodni.

Do kompostownika możesz dodać także gałęzie. Trzeba je tylko wcześniej rozdrobnić. Dobrą inwestycją na wiele sezonów będzie rozdrabniacz. GHE 140 od Stihl jest kompaktowy i cichy. Radzi sobie z gałęziami do średnicy do 40 mm.

Prace w ogrodzie lub na działce to dla wielu osób przyjemność i pasja, jednak wiąże się z pewnym nakładem pracy i bywa czasochłonne. Dzięki nowoczesnym narzędziom i urządzeniom można znacząco usprawnić prace, wykonać je szybciej i efektywniej, ciesząc oko pięknym ogrodem lub tarasem – przy minimalnym wysiłku.