Pranie poduszek bez użycia pralki. Zastosuj ten tani produkt z kuchni i ciesz się świeżością

2026-04-24 9:35

Każdej nocy spędzamy w łóżku wiele godzin, jednak rzadko zastanawiamy się nad czystością naszej pościeli. Bezpośredni kontakt materiału ze skórą i włosami sprawia, że wewnątrz gromadzi się pot, sebum oraz resztki kosmetyków. Takie warunki to prawdziwy raj dla roztoczy i chorobotwórczych bakterii. Istnieje jednak banalnie prosty sposób na odświeżenie poduszek, który nie wymaga stosowania wody ani drogich detergentów.

Wyjmij z kuchennej szafki i posyp poduszki. Tak wypierzesz je na sucho. Efekt cię zaskoczy

Autor: jcomp/ Freepik.com
  • Zwykłe poduszki błyskawicznie stają się siedliskiem roztoczy, co negatywnie wpływa na cerę i potęguje objawy alergii.
  • Tradycyjne pranie w pralce często trwale deformuje wypełnienie i nie gwarantuje pełnej czystości.
  • Prosty kuchenny produkt pozwala całkowicie wyeliminować przykre zapachy i przywrócić materiałowi dawną świeżość.

Każdego dnia mamy około ośmiu godzin w bliskiego kontaktu z pościelą. W trakcie snu naturalnie wydzielamy pot oraz sebum, a z naszej twarzy łuszczy się martwy naskórek. To wszystko stanowi doskonałą pożywkę dla mikroskopijnych pajęczaków. Dodatkowo w materiał wcieramy resztki wieczornej pielęgnacji, takie jak tłuste kremy, olejki czy niedokładnie zmyty makijaż. Połączenie ciepła i wilgoci tworzy idealne środowisko do błyskawicznego namnażania się grzybów i bakterii. Pojawiające się żółte przebarwienia, brzydki zapach oraz nasilające się problemy skórne to wyraźny znak alarmowy. Warto wówczas natychmiast zadbać o higienę swojego miejsca do spania, wykorzystując skuteczną metodę czyszczenia na sucho.

Zobacz także: Masz ten produkt w kuchni. Wyczyścisz nim umywalkę bez szorowania

Ręcznie uszyte poduszki dla mam z bydgoskich szpitali

Soda oczyszczona na brudne poduszki. Domowy trik, który w mig je odświeży

Regularna wymiana samych poszewek to zdecydowanie za mało, aby utrzymać odpowiedni poziom higieny w sypialni. Wrzucenie wkładów bezpośrednio do bębna pralki bywa ryzykowne, ponieważ syntetyczne i piankowe wypełnienia łatwo tracą swój pierwotny kształt i ulegają zniekształceniu. Problemem jest także późniejsze suszenie, którego brak sprzyja powstawaniu groźnej dla zdrowia pleśni. Znacznie bezpieczniejszym i tańszym rozwiązaniem jest wykorzystanie zwykłej sody oczyszczonej. Wystarczy zdjąć powłoczkę i obficie posypać całą powierzchnię poduszki tym popularnym proszkiem. Substancja ta genialnie wciąga nadmiar wilgoci, neutralizuje drażniące aromaty i wyciąga głęboko osadzony brud. Posiada również silne działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Po upływie zaledwie trzydziestu minut należy dokładnie odkurzyć materiał, aby móc ponownie cieszyć się idealnie czystym i bezpiecznym dla zdrowia snem.

Porządki
Galeria zdjęć 11
Quiz. Wiosna w PRL. Pamiętasz, jak wyglądała w tamtych czasach?
Pytanie 1 z 12
Kiedy w PRL-u świętowano 1. dzień wiosny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODUSZKI
PRANIE PODUSZEK