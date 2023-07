Prezent praktyczny czy sentymentalny? Już ¾ badanych postawiło na kartę prezentową

Brak prezentowych dylematów

W polskiej kulturze nie brakuje okazji do wręczania prezentów – towarzyszą one świętom, urodzinom i imieninom, rocznicom, ważnym życiowym wydarzeniom, gratulacjom, pożegnaniom itd. Oznacza to, że niemal wszyscy co najmniej kilka razy w roku stajemy przed wyzwaniem wyboru odpowiedniego podarunku. Spośród osób przebadanych przez Empik ponad połowa (54%) wskazała, że karta prezentowa rozwiązuje największy problem każdego obdarowującego – niweluje ryzyko nietrafionego upominku, a jednocześnie jest lepszym pomysłem niż tzw. koperta (50%). To także najlepsza opcja wtedy, gdy nie mamy pomysłu na nic konkretnego (30% wskazań) lub wręczamy prezent komuś, kogo nie znamy zbyt dobrze (25%). Osoba obdarowana sama dokonuje wyboru: nowość książkowa czy nowy blender, ulubiony zapach czy designerska lampa, smartwatch czy mata do jogi? A my zyskujemy pewność, że będzie zadowolona z prezentu.

Na każdą okazję

Polacy korzystają z kart prezentowych coraz częściej i chętniej, co potwierdzają dane. W samym Empiku, który jako pierwszy wprowadził to rozwiązanie na rynek na szeroką skalę już kilkanaście lat temu, ich sprzedaż w tym roku wzrosła o ponad 30% (r/r). Jak wynika z badania, najpopularniejsze okazje to urodziny i imieniny (89%). Co trzeci badany podarował komuś kartę pod choinkę, a prawie 20% ankietowanych – w ramach podziękowań. Coraz chętniej karty są wręczane również jako prezent na Dzień Nauczyciela lub na koniec roku szkolnego (12%). Co ciekawe, co dziesiąty respondent postawił na tę opcję, wybierając się na parapetówkę. To faktycznie spore ułatwienie w takiej sytuacji. Obdarowujący może kupić kartę prezentową w wersji elektronicznej nawet przed samymi drzwiami, a obdarowany – uzupełnić wyposażenie nowego domu według własnego gustu i potrzeb.

Wystarczy kilka kliknięć

eKarta prezentowa to duża wygoda – można ją kupić szybko i nawet na ostatnią chwilę. Co ważne, cyfrowa forma pozwala obdarować kogoś również na odległość. Wystarczy wybrać eKartę dopasowaną graficznie do danej okazji i wysłać niespodziankę mailem. Obdarowany będzie mógł ją zrealizować podczas zakupów online. Warto jednocześnie pamiętać, że eKarta jest bardziej ekologicznym wyborem, ograniczającym zużycie plastiku.

W Empiku eKarty są dostępne w różnych nominałach od 30 do 700 zł i w wersjach dopasowanych do najpopularniejszych okazji. Można je wybrać chociażby na urodziny czy Święta Bożego Narodzenia, ślub, narodziny dziecka, wieczór panieński czy rocznicę pracy. Aby kupić eKartę w aplikacji i na Empik.com wystarczy kilka kliknięć, a prezent jest gotowy do przekazania niemal natychmiast. Osoba obdarowana może go wykorzystać w ciągu 12 miesięcy na zakupy online w Empiku – nawet kilka razy, aż do wyczerpania środków. Sama zdecyduje, czy woli ostatni bestseller książkowy, flakon perfum, a może kawiarkę czy zestaw gum oporowych do ćwiczeń. Do wyboru ma setki tysięcy produktów w kilkunastu kategoriach. A aż 55% badanych decyduje się na zakup karty właśnie ze względu na ofertę sklepu - dlatego, że ma pewność, że obdarowany znajdzie coś dla siebie.

i Autor: Materiały prasowe Empik