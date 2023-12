Prezenty last minute na Boże Narodzenie. Z tym rodzice mają największy problem

Co kupić dziecku, które ma już praktycznie wszystko? Zabawki pod choinkę to temat rzeka, który często wywołuje skrajne emocje. W przypadku nieco starszych pociech sprawa jest prostsza – najczęściej sami powiedzą, czego chcą. W najmłodszymi pociechami bywa trudniej. Wielu rodziców stawia na prezenty, które łączą w sobie element edukacyjny z rozrywkowym. W ten prosty sposób dziecko się rozwija poprzez zabawę. Najprostsze przykłady tego rodzaju upominków to wszelkiego rodzaju puzzle, gry planszowe dopasowane do wieku oraz klocki. Te ostatnie rewelacyjnie poprawiają wyobraźnię i motorykę dziecka. Dodatkowo są to zabawki na lata, które nie tylko dzieżko zepsuć, ale też wychodzą z mody. Klocki czy puzzle to tego rodzaju rozrywka, do której dziecko może wracać przez długie lata.

Jakie zabawki dla dziecka?

Klocki Lego,

Puzzle dopasowane trudnością do wieku,

Gry planszowe,

Układanki.