Prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Co podarować dziadkom? Prezentownik

Dobrym i praktycznym podarunkiem dla osoby starszej są np. miękkie i wygodne kapcie (19,99 zł/ 1 para), dostępne w sklepach Lidl Polska w kilku rozmiarach i kolorach. Od czwartku 19 stycznia do soboty 21 stycznia, w ramach specjalnej akcji promocyjnej, klienci sieci kupią drugą parę kapci aż 30% taniej.

Bardziej wyrafinowanym pomysłem na prezent dla Dziadków jest np. ogrzewacz do stóp Sanitas o mocy 100 W (119 zł/ 1 zestaw), gwarantujący przyjemne ciepło, który nie tylko pozwala się odprężyć, ale też łagodzi przewlekłe bóle mięśni czy stawów. Urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 90 minutach – w razie, gdyby użytkownik zasnął – oraz w trosce o higienę, zostało wyposażone w wyjmowaną, miękką poszewkę, którą można prać ręcznie. Osoby starsze ucieszyć może również elektryczna poduszka pod brzuch i plecy o mocy 100 W (99 zł/ 1 szt.), która dzięki sześciostopniowej regulacji temperatury, skutecznie ogrzeje i pomoże ukoić ból pleców, uprzyjemniając drzemkę. Poduszkę można prać w pralce, w temperaturze ok. 30°C.

W ofercie sklepów Lidl Polska, od czwartku 19 stycznia, dostępna będzie także mata elektryczna (119 zł/ 1 szt.), o mocy 60 W i wymiarach ok. 150 x 80 cm, idealna do ułożenia na materacu. Urządzenie posiada regulator temperatury oraz czasu pracy i zależnie od ustawień wyłączy się po: jednej, trzech, sześciu lub dwunastu godzinach. Osoby w podeszłym wieku, uskarżające się na bóle w okolicach szyi, docenią też poduszkę do masażu karku marki Silvercrest (139 zł/ 1 zestaw) z dwiema głowicami masującymi i wbudowanym akumulatorem, dzięki czemu jest ona wyjątkowo mobilna – można cieszyć się przyjemnym masażem m.in. tam, gdzie zwykle nie ma dostępu do zasilania, np. w samochodzie czy na tarasie. Jedno naładowanie wystarcza na co najmniej 60 minut pracy.

Świętuj Dzień Babci i Dziadka wspólnie z CCC. W szerokiej ofercie obuwia i dodatków z pewnością odnajdziesz wymarzone podarunki dla najbliższych.

Doskonały prezent dla babci

Poszukujesz praktycznego i stylowego prezentu? Podaruj babci komfort i doskonałą jakość w postaci obuwia marki Lasocki. Wybieraj spośród płaskich botków, lekkich mokasynów, skórzanych trzewików czy ciepłych śniegowców, które zagwarantują najlepszą wygodę podczas codziennych spacerów. Dla każdej miłośniczki elegancji doskonale sprawdzi się torebka z kolekcji marki Gino Rossi lub marki Quazi. Klasyczna, skórzana shopperka świetnie dopasuje się do każdej stylizacji. Wygodna listonoszka na długim pasku to z kolei świetne rozwiązanie na zakupy czy dłuższe wycieczki.

W poszukiwaniu prezentu dla babci, warto zwrócić uwagę na dodatki. Elegancki zegarek z kolekcji marki Gino Rossi będzie nie tylko pięknym, ale i praktycznym podarunkiem. Wybierając portfel postaw na model, w którym znajdzie się miejsce na banknoty, monety oraz zdjęcia ukochanych wnuków.

Praktyczny podarunek dla dziadka

Wybierając prezent dla dziadka, warto wziąć pod uwagę praktyczne i uniwersalne rozwiązania. Skórzany pasek to doskonałe uzupełnienie codziennych i eleganckich zestawów. Prosty, męski portfel niewielkich rozmiarów stanie się najlepszym towarzyszem podczas codziennych sprawunków i bez problemu zmieści się w kieszeni. Zegarek w sportowym stylu marki Sprandi będzie doskonałym dodatkiem na co dzień, a elegancki model na skórzanym pasku marki Gino Rossi - stylowym dodatkiem na ważne okazje.

W poszukiwaniu idealnego prezentu dla dziadka, nie można zapomnieć również o komfortowym obuwiu od CCC. Szeroki wybór skórzanych trzewików i klasycznych półbutów trafi w gust każdego mężczyzny, dostarczając mu najlepszej wygody na co dzień.

Prezentowa alternatywa od CCC

Nie masz pomysłu na upominek? Wybierz kartę podarunkową od CCC, którą doładujesz na wybraną przez siebie kwotę. To doskonała alternatywa, która pozwoli babci lub dziadkowi samodzielnie wybrać swój wymarzony prezent. Kartę podarunkową z eleganckim wzorem zakupisz w salonie stacjonarnym CCC. Opcję last minute w formie elektronicznej zdobędziesz bez wychodzenia z domu, kupując w sklepie online oraz aplikacji mobilnej.

