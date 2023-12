Prezenty na ostatnią chwilę – salony Empik dłużej otwarte

Prezenty last minute na Boże Narodzenie. Z tym rodzice mają największy problem

W najbliższą niedzielę, 17 grudnia salony Empik w całej Polsce będą otwarte. To świetna okazja i dodatkowy dzień na spokojne zakupy dla tych, którzy wciąż poszukują prezentów dla najbliższych. A jak wynika z badania SW Research na zlecenie Empiku, 6 na 10 Polaków robi takie zakupy na ostatnią chwilę. Specjalnie dla nich Empik przygotował dodatkowe udogodnienie. Wydłuża godziny otwarcia swoich salonów w całej Polsce oraz oferuje atrakcyjne promocje na ostatnie dni przed Świętami. To oznacza możliwość obejrzenia poszukiwanych produktów, skorzystania z licznych inspiracji i skompletowania od ręki listy prezentów dla całej rodziny, nawet dzień przed Wigilią.

Okazje w salonach Empik

Klienci, którzy wciąż poszukują prezentów mogą skorzystać w sklepach Empiku z atrakcyjnych zniżek w wielu kategoriach. Rabatami objęte zostały m.in. książki, muzyka, artykuły papiernicze oraz zabawki. W ostatnim tygodniu przed Świętami będą obowiązywać następujące oferty:

rabat 50% na drugą, tańszą książkę z kategorii literatura piękna obca i polska, reportaż, biografie i historia (do 19 grudnia) oraz z kategorii: rozwój osobisty, poradniki, kuchnia/diety, zdrowie/rodzina (od 20 do 23 grudnia)

rabat 60% na drugą, tańszą książkę na wybraną ofertę z kategorii biografie i historia (do 23 grudnia)

rabat 30% na wybraną ofertę książek z kategorii sztuka/albumy/ kuchnia (do 23 grudnia)

rabat 50% na drugą, tańszą książkę do nauki języków obcych wydawnictwa Edgar (do 23 grudnia)

rabat 30% na wybrane książki w świątecznej odsłonie – wybrane tytuły wydawnictwa Muza, Akurat, You&YA (do 23 grudnia)

3 za 2 – kup 3 płyty z kategorii kolędy i muzyka świąteczna i zapłać za 2 (do 24 grudnia)

rabat 40% na drugi, tańszy produkt z kategorii artykuły kreatywne, rysowanie, malowanie, kolekcję Creative Christmas oraz kleje i bloki z asortymentu biurowego (do 17 grudnia)

wybrane zabawki z katalogu w supercenach (do 31 grudnia)

4 za 3 – kup 4 artykuły do pakowania ozdobnego i zapłać za 3 (od 17 do 21 grudnia)

Dla tych, którzy wciąż nie potrafią się zdecydować, jaki upominek podarować bliskim, idealnym wyborem będzie karta prezentowa. Występuje jest w dwóch wersjach: fizycznej w formie papierowej, dostępnej od ręki w salonach oraz wirtualna eKarta, którą można kupić na Empik.com lub w aplikacji z możliwością doboru oprawy graficznej. To gwarancja trafionego prezentu, ponieważ obdarowany sam wybierze interesujący go produkt spośród tysięcy propozycji dostępnych w Empiku.

Salony Empik otwarte w niedzielę i wydłużone godziny otwarcia w pozostałe dni to również duża wygoda dla osób odbierających zamówienia z Empik.com i aplikacji. Przy okazji mogą również zrobić dodatkowe zakupy czy skompletować brakujące elementy, takie jak papier do pakowania czy słodki dodatek do prezentu.