Prosty trik na przedłużenie świeżości cytryn. Już nigdy nie zmarnujesz tych owoców

Cytryny mają tendencję do szybkiego psucia się i utraty jędrności, zwłaszcza gdy robimy większe zapasy.

Istnieje jednak prosty patent, dzięki któremu wydłużysz ich przydatność do spożycia.

Dowiedz się, jak postępować, by cieszyć się walorami smakowymi i prozdrowotnymi cytrusów przez dłuższy czas.

Z jakiego powodu cytryny tak szybko się psują?

W chłodniejsze dni często sięgamy po rozgrzewające napoje z dodatkiem cytrusów. Kwasowość cytryny doskonale łączy się z imbirem, miodem oraz gorącymi naparami. Dodatkowo, owoce te stanowią cenne źródło witaminy C, wspomagającej pracę naszego układu odpornościowego. Niestety, często kupujemy je na zapas, a po kilku dniach owoce stają się miękkie. Na szybkość psucia się cytryn wpływa sposób ich przechowywania, poziom wilgotności, a także to, w jakiej kondycji były, kiedy zostały kupione. W przypadku pojawienia się pleśni, owoce należy bezwzględnie wyrzucić. Zamiast doprowadzać do marnowania zapasów, warto rozważyć ich zamrożenie. To doskonała metoda na zachowanie ich przydatności na dłużej i zredukowanie marnowania żywności.

Zrób to z cytrynami, a zachowasz ich świeżość na dłużej

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że cytryny można z powodzeniem zamrażać, i to wykorzystując różne metody. Wybór odpowiedniej zależy od naszych preferencji kulinarnych. Pierwsza opcja to mrożenie cytryn w całości. Wystarczy starannie umyć je pod wodą, osuszyć papierowym ręcznikiem, a następnie umieścić w specjalnym woreczku do mrożenia. Po odessaniu powietrza, całość ląduje w zamrażarce. Takie owoce po rozmrożeniu są zazwyczaj bardziej miękkie, co czyni je idealnymi do wyciskania soku. Druga metoda polega na mrożeniu cytryn w plastrach. Umyte i osuszone sztuki należy pokroić w cienkie plasterki i ułożyć oddzielnie na tacy wyłożonej papierem do pieczenia. Po zamrożeniu, plastry można przełożyć do woreczka lub pojemnika. Taki zabieg zapobiega ich sklejaniu. Trzeci sposób to osobne zamrożenie soku i startej skórki. Sok można przelać do pojemnika na kostki lodu, a skórkę zamknąć w małym pudełku. Taki zapas sprawdzi się idealnie jako dodatek do marynat, ciast czy napojów.

Czy mrożone cytryny zachowują swoje właściwości?

Mrożenie zdecydowanie wydłuża przydatność cytryn do spożycia, ale trzeba pamiętać, że w trakcie przechowywania w niskiej temperaturze owoce mogą tracić część witaminy C, a ich struktura po rozmrożeniu ulega zmianie. Mimo to, wciąż nadają się do jedzenia i wykorzystania w kuchni. Przed włożeniem owoców do zamrażarki, kluczowe jest ich bardzo dokładne umycie, zwłaszcza gdy planujemy spożyć również skórkę, ponieważ niska temperatura nie zabija zanieczyszczeń. Dla osób, które zimą kupują dużo cytryn, zamrażarka jest doskonałym sposobem na przedłużenie ich świeżości. Niezależnie od tego, czy zamrozimy całe owoce, plastry, sok, czy skórkę, zawsze będziemy mieli pod ręką gotowy dodatek do potraw.

Beszamel: Cytryna – właściwości zdrowotne i kulinarne cytryny

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