Przecudne imię dla dziewczynki które oczarowało przyszłych rodziców w 2023 roku. Oznacza "miłość". Jest osobą niezwykle inteligentną

Wybór imienia dla dziecka to dla przyszłych rodziców spore wyzwanie - w końcu będzie ono towarzyszyć mu przez całe życie. Każdy kieruje się swoimi upodobaniami. Jedni stawiają na krótkie imiona, inni sugerują się tradycją i sentymentem. W ostatnich latach to właśnie te tradycyjne imiona dla dziewczynek skradły serca polskich rodziców. Zosia, Marysia i Hania to jedne z najpopularniejszych imion żeńskich w 2022 roku, ale również i w poprzednich latach. Jednak w rankingu popularnych imion znalazło się przeurocze imię dla dziewczynki, które wprost oczarowało świeżo upieczonych rodziców. Krótkie i o niezwykłym znaczeniu. Prawdopodobnie wywodzi się z języka nepalskiego i oznacza "miłość". Chodzi o imię Maja. Kiedyś raczej rzadko spotykane, a od kilku lat zyskuje na popularności i rodzice coraz chętniej nadają je swoim córeczkom. Jakie jest znaczenie imienia Maja? Jaką jest osobą kobieta, które je nosi?

Znaczenie imienia Maja

Maja to imię o wielu znaczeniach. W sanskrycie słowo "maya" oznacza iluzję, a w języku nepalskim miłość. Zgodnie ze znaczeniem imienia, Maja to osoba o niesamowitej inteligencji. Jest bystra, wygadana, z ogromną łatwością przychodzi jej wyrażanie swoich uczuć. Maja doskonale radzi sobie w każdej życiowej sytuacji, potrafi dowodzić i jest sprytna. Jako dziecko będzie przewodzić w rodzinie. Jeśli będzie miała rodzeństwo, to niezależnie od różnicy wieku, będzie dominować. Jest jednak przy tym niezwykle urocza i bardzo dziewczęca. Znaczenie imienia Maja wskazuje, że to prawdziwa romantyczka, dla której miłość jest niezwykle ważna. Ma wielu przyjaciół, którzy cenią ją za otwartość, lojalność i pozytywne nastawienie do świata.

