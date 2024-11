Quiz andrzejkowy. Trudny test, który sprawdzi, czy masz zadatki na wróżkę

Sprzedaż na Vinted a podatki. Co oznaczają nowe przepisy? Wyjaśnia dyrektor generalny Vinted Marketplace

Najlepszy i najtańszy sposób na to, jak odkamienić czajnik. Nie potrzebujesz octu ani specjalnych preparatów, by wyglądał jak nowy

Quiz andrzejkowy zawiera dziesięć pytań o popularne wróżby. Może być inspiracją do organizacji imprezy i wspólnej zabawy. Przecież noc andrzejkowa to magiczny czas pełen wróżb i spotkań towarzyskich, a także do poznania dawnych tradycji i wierzeń. Wśród najpopularniejszych zabaw jest lanie wosku przez klucz i ustawianie butów w kierunku drzwi. Jednak andrzejkom towarzyszy znacznie więcej zwyczajów kultywowanych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, ile wiesz o popularnych wróżbach andrzejkowych.

ZOBACZ TEŻ: Quiz o pogodzie w polskich przysłowiach. My zaczynamy, Ty kończysz. Bijemy brawo przy wyniku 7 na 10