quiz online

Quiz o pogodzie w polskich przysłowiach. My zaczynamy, Ty kończysz. Bijemy brawo przy wyniku 7 na 10

Quiz o pogodzie w polskich przysłowiach. Podobnie jak Brytyjczycy, Polacy uwielbiają rozmawiać o pogodzie. Upały, ulewy i niskie ciśnienie zawsze są pretekstem do wymiany zdań. Jednak i ile dziś mamy dostęp do nowoczesnych urządzeń pomiarowych, tak dawniej pogodowe prognozy opierały się głównie na obserwacji. Tak powstały przysłowia, z których wiele jest popularnych do dziś. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.