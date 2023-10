Quiz geograficzny. Czy znasz stolice tych województw? Udowodnij, że jesteś lepszy niż uczniowie podstawówki

Wyjmij to z doniczki. Storczyk będzie uginać się od kwiatów, aż sąsiadki przetrą oczy ze zdumienia. Pielęgnacja storczyków jesienią

Quiz geograficzny. Czy znasz stolice województw w Polsce?

Znajomość województw i ich stolic to wiedza, którą zdobywa się już na pierwszych lekcjach geografii w szkole podstawowej. Dlatego z tym quizem geograficznym na pewno bez najmniejszego problemy poradzą sobie uczniowie. Dorośli mogą mieć problem. Czy dobrze znasz stolice województw w Polsce? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie geograficznym. Wystarczy, że prawidłowo wskażesz stolicę danego województwa lub przyporządkujesz miasto do odpowiedniej lokalizacji na mapie Polski. Stolicą którego województwa jest Wrocław? Czy Bydgoszcz jest miastem wojewódzkim? Do dzieła!

Quiz geograficzny. Czy znasz stolice tych województw? Pytanie 1 z 10 Stolicą województwa małopolskiego jest: Zielona Góra Częstochowa Kraków Dalej