Quiz o filmie "Kevin sam w domu". Czy jesteś prawdziwym fanem Kevina i wiesz o nim wszystko?

Film "Kevin sam w domu" to amerykański film z 1990 roku. W roli tytułowej występuje aktor Macaulay Culkin, któremu gra w tym hitowym filmie przyniosła międzynarodową sławę. Sama produkcja skradła serca ludzi z całego świata, którzy do tej pory z ogromną chęcią i sentymentem śledzą losy małego chłopca i jego zmagania z dwójką włamywaczy. Polacy wprost nie wyobrażają sobie świąt bez Kevina. Co roku film można obejrzeć w świąteczny wieczór, a przed telewizorami zasiadają setki tysięcy Polaków. A ile razy Ty oglądałeś "Kevin sam w domu"? Jesteś prawdziwym fanem filmu i wiesz o nim dosłownie wszystko? Sprawdź swoją wiedzę i weź udział w naszym quizie o filmie "Kevin sam w domu". Uda Ci się zdobyć maksymalną ilość punktów?

Quiz o filmie "Kevin sam w domu". Czy jesteś prawdziwym fanem Kevina i wiesz o nim wszystko? Pytanie 1 z 10 Ile lat ma Kevin w filmie? 6 7 8 Dalej