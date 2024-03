Quiz o księżniczkach Disney'a. Prosty test, który odpowie na pytanie, którą księżniczką jesteś

Śmiertelnie niebezpieczne jajka na Wielkanoc. Ratowniczka medyczna ostrzega, by nie podawać ich do jedzenia dzieciom. Ich spożycie może skończyć się tragedią

Księżniczki Disneya towarzyszą nam od najmłodszych lat. Która z nas oglądając bajki nie marzyła o tym, by być jak któraś z nich, zakładać balowe kreacje i mieć u boku księcia na białym koniu? Pierwszą księżniczką Disneya była Królewna Śnieżka. Premiera filmu odbyła się w 1937 roku. Od tej pory sporo się zmieniło w sposobie opowiadania historii księżniczek. Będzie można to porównać oglądając np. bajki dostępne na Disney+ w Polsce ale i bez tego wiemy, że współczesne księżniczki nie koniecznie potrzebują księcia u swego boku. Niemniej, każda z nas ma w sobie coś z księżniczki, tylko której? Wszystkie księżniczki Disneya to w większości bohaterki, które zgodnie z fabułą bajek wywodzą się z królewskich rodów albo wyszły za mąż za księcia. Dlatego w oficjalnej serii nie znajdziemy np. postaci z „Krainy Lodu”. Elsa i Anna noszą tytuły królowych. Jednak w naszym quizie wzięliśmy pod uwagę także te bohaterki. Potraktuj quiz jako zabawę i sprawdź, którą księżniczką Disneya jesteś.

QUIZ: Wszystkie księżniczki Disneya - którą z nich jesteś? Pytanie 1 z 10 W życiu kierujesz się zasadą: Przygoda, każdej chwili szkoda. Zawsze pomagaj innym nawet jeśli sama potrzebujesz pomocy. Nie przestawaj marzyć, idź po swoje nawet, jeśli wydaje się to niemożliwe. Dalej