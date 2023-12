QUIZ o przesądach noworocznych i sylwestrowych. Czy już wiesz, jak zapewnić sobie miłość i dobrobyt w 2024 roku? Sprawdź się w quizie

QUIZ o przesądach noworocznych i sylwestrowych. Jak dobrze je znasz?

Zmiana daty z 31 grudnia 2023 na 1 stycznia 2024 to coś więcej niż tylko zakup nowego kalendarza. Istnieje wiele przesądów i staropolskich wierzeń, które przekonują o konieczności wykonania kilku rzeczy, aby dobrze przygotować się na nowy rok i móc przeżyć go w szczęściu, dobrobycie i miłości. Zgodnie z jednym z tych przesądów panie, które szukają miłości, koniecznie powinny na sylwestra włożyć nową bieliznę. To zapewni im powodzenie w uczuciach w kolejnych dwunastu miesiącach. Istnieje jeszcze wiele takich wierzeń, które mają zapewnić nam przypływ gotówki, sukcesy zawodowe, czy ogólnie pomyślność. A Ty znasz te przesądy noworoczne i sylwestrowe? Wiesz, jak się przygotować i co możesz zrobić, aby w 2024 roku spotkało się wiele szczęścia, spokoju i powodzenia w finansach? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quzie noworocznym i sylwestrowym.

Quiz o przesądach noworocznych i sylwestrowych. Wiesz, co robić, aby 2024 był dla Ciebie szczęśliwy? Pytanie 1 z 10 Która z tych czynności wykonywana w sylwestra przyciąga nieszczęścia? Mycie włosów Sprzątanie domu Picie alkoholu Dalej