Quiz od babci Krysi. Na te pytania kiedyś znała odpowiedź każda gospodyni. Komplet punktów zarezerwowany jest jedynie dla ekspertów domowej wiedzy

Męski wąs a osobowość. Jeżeli Twój parter nosi taki zarost to masz powody do zadowolenia. Mężczyźni z takim wąsem uchodzą za najlepszych kochanków

Quiz online od babci Krysi. Tylko mistrzowie poradzą sobie z tymi pytaniami

W dawnych czasach prawdziwa gospodyni znała różnego rodzaju sztuczki na utrzymanie domu w czystości. Czasy się zmieniły i dzisiaj sprzątanie nie jest jedynie obowiązkiem kobiet, jednak nawet teraz jest to coś, czego nie da się uniknąć. W dzisiejszych czasach coraz wracają domowe sposoby. Wiele osób rezygnuje z kupnych detergentów na rzecz naturalnych metod. Są one bezpieczne dla środowisko i równie skuteczne. Mamy dla Ciebie quiz od babci Krysi, który przetestuje Twoją wiedzą o sprzątaniu. Czy poradzisz sobie bez proszku do prania lub płynu na naczyń? Tylko mistrzowie opowiedzą poprawnie na wszystkie pytania. Osoby ze starszego pokolenia bez trudu odpowiedzą na te pytania. Quiz online od babci Krysi to sprawdzian wiedzy o sprzątaniu.

Zobacz także nasze inne quizy:

QUIZ. Test z wiedzy tak trudny, że mózg się grzeje. Tylko geniusz zdobędzie komplet punktów

Stryjenka Stefa miałaby w tym quizie 10/10. Czy wiesz, kto jest kim w rodzinie? Jeśli zdobędziesz połowę punktów, to biegnij do babci na korepetycje

Quiz online: efekt Mandeli. Czy Twój umysł Cię oszukuje? Większość osób pamięta te wydarzenia w nieprawdziwy sposób. Czy wiesz, jak było faktycznie

Quiz od babci Krysi. Na te pytania zna odpowiedź każda gospodyni Pytanie 1 z 10 Jaka przyprawa najlepiej wywabi tłustą plamę? Sól Pieprz Chili Dalej