Quiz online, w którym poradzą sobie tylko kobiety! Mężczyźni nie mają szans

QUIZ. Jak dobrze znasz "babskie" gadżety?

Rynek przedmiotów i urządzeń do makijażu i pielęgnacji to gigantyczny segment biznesu. Wiele mężczyzn nie rozumie i nie wie do czego służy przynajmniej połowa kosmetyków i gadżetów związanych z urodą, stosowanych przez ich kobiety. Na widok zalotki albo pęsety do aplikacji sztucznych rzęs wariują. Te wszystkie kremy i inne mazidła pachną i wyglądają dla nich tak samo, wielu mężczyzn nie widzi różnicy pomiędzy ekskluzywnym kremem pod oczy, a pastą do butów. Jeszcze gorzej jest w temacie kobiecej menstruacji, faceci na dźwięk słowa "okres" zdają się nagle głuchnąć albo zapadać się pod ziemię. Jesteś ciekaw, jak poradzisz sobie w quizie dotyczącym typowo kobiecych przedmiotów i spraw związanych z makijażem? Podejmiesz to wyzwanie i sprawdzisz, czy ta tematyka jest ci bliska? Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się sam.

QUIZ. Czy wiesz do czego służą te kobiece przedmioty? Pytanie 1 z 9 Czym jest beautyblender? To gąbeczka do aplikacji pomadek To gąbeczka do mycia ciała To gąbeczka do aplikacji podkładu i kosmetyków płynnych Dalej