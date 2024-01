QUIZ z wiedzy licealnej. Dorośli wymiękną? To wstyd zdobyć mniej niż 8 punktów

Biegnę do apteki i kupuję w niej to. Dzięki temu moja azalia z wdzięczności obsypuje się kwiatami. Ma to znaczenie szczególnie zimą. Pielęgnacja azalii

Dla większości dorosłych osób czasy szkolne to zamierzchła przeszłość i niestety częściowo wiedza zdobyta w szkole podstawowej czy nawet w liceum ulotniła się z głowy. A co by było, gdybyśmy mieli wziąć udział w jakimś sprawdzianie z wiedzy lub teleturnieju? Czy udałoby się nam odpowiedzieć poprawni na wszystkie zadane nam pytania? Chcesz dowiedzieć się, w jakim stopniu jest Twoja wiedza z geografii, historii, sztuki, czy sportu? Wraz z początkiem roku przygotowaliśmy dla was quiz z wiedzy ogólnej. Z tymi pytaniami większość licealistów radzi sobie bez najmniejszego problemu, natomiast dorośli wymiękają. To tylko dziesięć pytań - jedne są banalne, inne trochę trudniejsze, jednak prawda jest taka, że nie wypada w tym quizie zdobyć mniej niż osiem punktów.

Quiz z wiedzy ogólnej. Dorośli wymiękają, a licealiści wymiatają. Nie wypada zdobyć mniej niż 8 punktów Pytanie 1 z 10 Ile wynosi pierwiastek drugiego stopnia z liczby 1? -1 0 1 Dalej