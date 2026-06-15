Radykalna zmiana wyglądu u nastolatka? Sprawdź, jak reagować na nowy wizerunek bez niszczenia relacji

Redakcja se.pl KLJU
2026-06-15 8:24

Widok własnego dziecka w zielonych włosach potrafi przyprawić o mocny zawrót głowy. Prawimy wtedy długie kazania i zakazujemy wyjść z domu z nadzieją na szybki powrót do dawnego wyglądu. Tymczasem ten buntowniczy styl ma zazwyczaj bardzo proste podłoże, które wymaga od nas zupełnie innego podejścia.

Radykalna zmiana wyglądu u nastolatka? Sprawdź, jak reagować na nowy wizerunek bez niszczenia relacji
Autor: Freepik.com
  • Jak podaje strona University of Minnesota Extension, radykalna zmiana wyglądu u nastolatka jest całkowicie naturalnym etapem dorastania
  • Spokojna rozmowa i uważne słuchanie sprawdzają się przy nowym wizerunku o wiele lepiej niż głośna krytyka
  • Według portalu Johns Hopkins Medicine świetnym pomysłem przed podjęciem trwałej decyzji jest po prostu wypróbowanie tatuażu z henny
  • Młodzi ludzie poprzez dziwne ubrania czy nowe kolory na głowie zwyczajnie sprawdzają reakcje najbliższego otoczenia

Dlaczego nastolatek drastycznie zmienia wygląd? Zrozum ten proces

Wczoraj twoje dziecko wyglądało zupełnie zwyczajnie, a dzisiaj nagle chce przefarbować włosy na niebiesko albo kupić sobie ciężkie buty. Taka radykalna zmiana wizerunku często spada na nas jak grom z jasnego nieba i budzi u rodziców sporo obaw. Wielu z nas zastanawia się wtedy, czy to po prostu zwykła moda, czy może już poważny młodzieńczy bunt.

Jak możemy przeczytać na stronie University of Minnesota Extension, młodzi ludzie właśnie w ten sposób szukają swojej tożsamości i sprawdzają, co tak naprawdę do nich pasuje. Kiedy nastolatek zmienia styl (zakładając na przykład jaskrawe i luźne ubrania), po prostu testuje nowe role w bezpiecznym środowisku i uważnie obserwuje reakcje otoczenia. To dla dziecka zupełnie naturalny etap dorastania, który pomaga mu odpowiedzieć sobie na pytanie, kim właściwie chce w przyszłości być.

Jak rozmawiać z nastolatkiem o jego stylu? Sprawdzone sposoby

Kiedy twój nastolatek wraca do domu w dziwnym stroju, warto na chwilę wyłączyć w głowie rodzicielski alarm i powstrzymać się od wygłaszania długich kazań. Według portalu HealthyChildren.org znacznie ważniejsze od mówienia jest w takiej sytuacji po prostu uważne słuchanie bez oceniania. Zamiast od razu krytykować i wpadać w panikę, dobrym pomysłem może być zachowanie spokoju i stanie się dla dziecka tak zwaną bezpieczną przystanią. Dzieciaki zazwyczaj chętnie poznają nasze zdanie na dany temat, o ile tylko nie brzmi ono jak złośliwe pouczanie. W ten sposób pokażemy, że szanujemy wybory naszego dziecka, nawet jeśli osobiście nie do końca zgadzamy się z jego nowym wizerunkiem.

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Nastolatek chce tatuaż lub piercing. O czym warto pamiętać?

Jeśli sprawa dotyczy czegoś więcej niż tylko odważnych ubrań i dziecko marzy o trwalszych modyfikacjach ciała, warto postarać się o wspólne podjęcie ostatecznej decyzji. Jak podaje portal Johns Hopkins Medicine, przed ewentualną wizytą w studiu dobrze jest zwrócić uwagę na kilka konkretnych rzeczy:

  • czystość i higienę miejsca, w którym ma być wykonany zabieg
  • obecność jednorazowych rękawiczek i zupełnie nowych igieł u pracownika
  • przemyślane miejsce na ciele, którego w przyszłości dziecko nie będzie żałować
  • wypróbowanie tatuażu z henny, który utrzymuje się na skórze krótko (od około 2 do 6 tygodni)

Taka tymczasowa ozdoba na ciele to świetny kompromis, który da wam wszystkim potrzebny czas do namysłu. W ten sposób unikniecie pochopnych decyzji, a młody człowiek na spokojnie oceni, czy na pewno chce mieć dany wzór na całe życie.

Źródła:

University of Minnesota Extension — “Teen identity: Figuring out who you are”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics), “How to Communicate With and Listen to Your Teen: 3 Key Tips”

Johns Hopkins Medicine — “Adolescent Tattoos, Body Piercings and Body Modifications”

Johns Hopkins Medicine — “Adolescent Tattoos, Body Piercings and Body Modifications”

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