Raz w tygodniu podlewam tym swój skrzydłokwiat. Jest niczym z obrazka i nigdy nie marnieje. Domowa odżywka, która pobudzi skrzydłokwiat zimą

Dokarmianie roślin doniczkowych naturalnymi nawozami sprawia, że stają się one silniejsze i lepiej znoszą zmienne warunki atmosferyczne. W przypadku skrzydłokwiatu możesz sięgnąć po tą domową odżywkę, która zadziała niczym natychmiastowa steryd do roślin. Już po dwóch dawkach Twój skrzydłokwiat będzie niczym malowany z obrazka.

Podlewanie skrzydłokwiatu

Autor: Ludmila Kapustkina/ Getty Images Jak prawidłowo podlewać skrzydłokwiat, aby dobrze rósł?
  • Skrzydłokwiat to popularna roślina doniczkowa, która nie tylko zdobi wnętrza, ale także skutecznie oczyszcza powietrze z toksyn.
  • Aby cieszyć się pięknymi kwiatami i liśćmi, kluczowa jest odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne, ale umiarkowane podlewanie oraz unikanie twardej wody.
  • Zastanawiasz się, jak w prosty sposób wzmocnić swój skrzydłokwiat i pobudzić go do obfitego kwitnienia? Poznaj sprawdzony, domowy sposób na naturalny nawóz!

Jest piękny i rewelacyjnie zdobi każde wnętrze. Skrzydłokwiat to jednak więcej niż "doniczkowy badyl". To jeden z kwiatów doniczkowych, który najlepiej oczyszcza powietrze źle toksyn. Jeżeli odpowiednio zadbamy o skrzydłokwiat to roślina odwdzięczy się nam pięknymi kwiatami i soczystymi liśćmi.

Pielęgnacja kwiatów doniczkowych nie jest trudna. Skupia się ona przede wszystkim na podlewaniu, odżywaniu oraz zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i kwitnienia. W przypadku skrzydłokwiatu należy zadbać o regularne podlewanie, bez przelewania. Skrzydłokwiat lubi sporą ilość wody. Latem należy do podlewać nawet co kilka dni, a zimą ograniczyć do dostarczania wody raz w tygodniu. Jeżeli Twój skrzydłokwiat ma brązowe plamy na liściach to może być sygnał, że stosujesz niewłaściwą wodę. Zwykła woda z kranu może być z twarda, czyli może zawierać za duża ilość związków mineralnych wapnia oraz magnezu, które odpowiadają za powstawanie kamienia. Kwiaty doniczkowe należy podlewać przegotowana i odstana woda

Weź garść tego i zalej wodą. Podlewaj regularnie skrzydłokwiat, a nawet marniejący kwiat się uniesie

Kwiaty doniczkowe często nie wymagają specjalistycznych odżywek. Wystarczy to, co masz w domu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że owoce lub warzywa mogą stanowić idealną bazę do naturalnych nawozów. Witaminy i minerały, które sami spożywamy również pozytywnie wpłyną na rośliny doniczkowe. W przypadku skrzydłokwiatu świetną opcją nawożenia się łupiny z cebuli. Wystarczy, że przygotujesz 1 garść łupin cebuli i zalejesz je 1 litrem ciepłej, ale nie gorącej wody. Całość należy odstawić na kilka godzin, a następnie przelać przez sito. Tak powstałą mieszanką podlewaj skrzydłokwiat raz na dwa tygodnie. Łupiny z cebuli świetnie wzmacniają układ korzeniowo-łodygowy, a dzięki zawartości azotu, fosforu oraz potasu stymulują rozrost rośliny. Regularne stosowanie odżywki z łupin cebuli pobudza bardziej obfite kwitnienie oraz chroni komórki roślin przed zniszczeniem. Co ważne, płynne nawozy z łupin z cebuli ograniczają również namnażanie się chwastów oraz chronią przed atakami szkodników. 

