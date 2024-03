Raz w tygodniu robię im specjalną kąpiel, dzięki temu storczyki mają mięsiste kwiaty i soczyście zielone liście. Sposób na pielęgnację storczyków

Wsypuję do płynu do naczyń i nakładam na plamy na ubraniach. Domowy odplamiacz w 30 minut usuwa najtrudniejsze zabrudzenia. Sposób na plamy

Storczyki to jedne z piękniejszych kwiatów zdobiących nasz parapet. Gdy kwitną wyglądają obłędnie, jednak czasami z jakichś powodów tracą płatki i zamiast okazałego kwiecia, na parapecie straszą zielone badyle. Co zrobić, by storczyki kwitły jak szalone?

Storczyki kwitną jak szalone. „Raz w tygodniu robię im specjalną kąpiel”

Najlepszy domowy sposób na kwitnące storczyki, bardzo często jest tym najprostszym. Jeśli z jakichś powodów roślina nie kwitnie, warto wprowadzić drobne zmiany, a najłatwiej zacząć od podlewania. Co udowodniła jedna z internautek, która pochwaliła się pięknym i obficie kwitnącym kwiatem na jednym z forów o pielęgnacji storczyków. Kobieta zapytana o to, co robi, że roślina wygląda tak zjawiskowo, odpowiedziała: - „Raz w tygodniu robię im specjalną kąpiel w wodzie z cytryną i tak od kilku lat”.

Magiczny składnik do podlewania storczyków. Rób tak, a będą pięknie kwitły

Dodanie do wody kilku kropel soku z cytryny zmienia jej odczyn na kwaśny, a wiele gatunków orchidei doskonale czuje się w takim środowisku. Dzięki temu wypuszcza nowe pąki kwiatowe. Kąpiel z dodatkiem kilku kropel soku z cytryny jest jednym ze sposobów podlewania storczyka. Roślinę (w osłonce), umieszczamy w osłonce w naczyniu z miękką wodą zmieszaną z sokiem z cytryny i pozostawiamy na 15 - 30. Wtedy nie musimy już podlewać orchidei. Taki zabieg jednak najlepiej przeprowadzać raz w miesiącu. Storczyki są bardzo narażone na gnicie korzeni. Jeśli zdecydujesz się na tradycyjne podlewanie, raz w miesiącu dodaj do wody kilka krople soku z cytryny. Kolejną ważną sprawą przy pielęgnacji storczyków jest nawożenie. Czasami kwiaty nie kwitną przez źle dobraną odżywkę. Storczyki najlepiej nawozić specjalistycznymi preparatami, które trzeba rozcieńczyć z wodą. Ważne by zaaplikować odpowiednią ilość mikstury. Jeśli będzie jej zbyt mało storczyk nie zakwitnie, zbyt dużo spowoduje jedynie rozrost korzeni. Storczyki należy nawozić 2-3 razy w tygodniu.

Co zrobić, by storczyki kwitły jak najdłużej?

Jeśli chcesz przedłużyć kwitnienie storczyka zadbaj o odpowiednie warunki. Ważne jest stanowisko. Zimą, ustaw doniczkę z rośliną na dobrze oświetlonym parapecie. Najlepiej w miejscu, w którym w nocy temperatura wynosi około 15 stopni C. Ogrodnicy radzą także, by zapewnić kwiatostanom podpórki. Uważaj, by nie przelać rośliny. Podlewaj dopiero wtedy, gdy podłoże wyschnie. Latem przenieś storczyk w bardziej zacienione miejsce. Nie zapominaj także o nawożeniu w okresie wzrostu. Ważne jest, by wtedy także zraszać roślinę. Kwiaty są wrażliwe na nadmiar nawozu, dlatego poprzez zraszanie możemy usunąć zbędną odżywkę. Żeby storczyk kwitł jak najdłużej, eksperci radzą także, by odcinać pojedyncze spłowiałe kwiaty. Raz, że wyglądają nieestetycznie, a dwa, że pozostawione na łodydze mogą przyczynić się do chorób grzybowych. Gdy wszystkie kwiaty przekwitną, przytnij kwiatostany na wysokości dwóch węzłów. Dzięki temu umożliwisz rozwój nowych kwitnących pędów bocznych.

