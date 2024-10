Renata ma 82 lata i jedną radę na życie. "O wszystko pytaj. Nie bój się odpowiedzi"

Robię to z wkładami do zniczy na 4 godziny przed wyjściem na cmentarz. Palą się na grobie dłużej niż zwykle. Znicze na Wszystkich Świętych

Oliwia Krettek w swoim podcaście poszukuje nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pyta je o trzy dobre rady na życie. Zbiera je, żeby podzielić się nimi ze słuchaczami. W nowym odcinku rozmawia z Renatą, która po wielu latach spędzonych w Zielonej Górze, przeprowadziła się do Warszawy. Za dziećmi, wnukami i radosnym życiem.

82-latka na pytanie, co daje jej szczęście, odpowiada bez namysłu. Wie, że to kontakt z ludźmi, spotkania z rodziną. Nie ukrywa, że jest towarzyską osobą. I takie emocje lubi. Poza tym uwielbia teatr i kino. "To są moje radości. Mam taką potrzebę, bo ja jestem chora, jak nic nie robię" – stwierdza.

Miała potrzebę pomagania, chciała, żeby ktoś inny też korzystał z tego, co ona robi. Wstąpiła do Fundacji Mali Bracia Ubogich. Oliwii Krettek opowiada o swoich podopiecznych.

Co powiedziałaby sobie? Dwudziestoletniej, wiedząc już to, co teraz wie, mając to doświadczenie?

Pytaj, pytaj, pytaj. O wszystko pytaj. Nie bój się odpowiedzi. To bym sobie powiedziała. To jest chyba dla mnie najważniejsze. Trudno mi powiedzieć o planach. Nie miałam marzeń. Ja po prostu nie wiedziałam, że coś takiego może być.

Co jest najważniejsze w życiu, czego dziś żałuje i jak wspomina gorsze momenty? Tego dowiedziecie się z podcastu "Nauczycielki życia". Całej rozmowy z Renatą posłuchacie, klikając w baner poniżej.