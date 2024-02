Rhythm of the Dance znów zawita do Polski

W związku z dużym zainteresowaniem Rhythm of the dance – po bardzo udanej trasie po Polsce – powróci z przedstawieniami w lutym 2025 r.! Organizatorem wydarzenia jest polska agencja Prestige MJM. Bilety na to niesamoiwte wydarzenie są już dostępne w sprzdaży. Sprawdź, kiedy i w jakich miejscowościach odbędą się niesamowite pokazy z klasycznym tańcem stepowym w roli głównej!

Muzyczna podróż po Irlandii

Taniec stepowy jest charakterystycznym stylem tańca irlandzkiego. Tancerze są wyprostowani, ręce trzymają wzdłuż ciała, krzyżują I odkręcają stopy, wystukując rytm spejclanymi butami, wyposażonymi z przodu w klocek, a z tyłu w obcas. To niezwykle efektowne widowisko, które już w przysżłym roku będziemy mieli przyjemność oglądać w naszym kraju – w wykonaniu Rhythm of the dance! Przedstawienia, które odbyły się w Polsce w 2024 r., podbiły serca Polaków.

– Ręce bolą od klaskania, a nogi od tupania – komentowali widzowie po zakończeniu show, bowiem oklaski rozlegały się jeszcze długo po zakończeniu spektaklu! Relacja z niedawnego tourne po Polsce jest dostępna na kanale YouTube.

Rythm of the Dance – ponownie w Polsce

Już w nadchodzącym roku, a dokładnie w lutym 2025 r., Rythm of the Dance powróci do Polski z przytupem – i to dosłownie! Pełni energii, uśmiechnięci tancerze i tancerki stepowe zatańczą dla nas w rytm porywającej muzyki! Przedstawienia dobędą się w 2025 r.:

12.02 - Polsat Plus Arena Gdynia

13.02 - Hala Urania, Olsztyn

15.02 - CSK, Lublin

16.02 - COS Torwar, Warszawa

17.02 - Sport Arena, Łódź

18.02 - ICE Kraków Congress Centre

19.02 - DMiT, Zabrze

20.02 - Hala Stulecia, Wrocław

21.02 - Sala Ziemi Poznań Congress Center

22.02 - CKK Jordanki, Toruń

– Wielki sukces ostatniej trasy Rhythm of the Dance po Polsce tak naprawdę nie pozostawił nam wyboru. Chcemy, aby jeszcze więcej osób, także w innych miastach poznało ten utalentowany zespół. Emocje towarzyszące występom Rhythm of The Dance są trudne do opisania, dlatego trzeba ich doświadczyć na własnej skórze. Serdecznie zapraszam na spektakle sięgające do korzeni Irlandii – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która po raz kolejny zorganizuje występy tancerzy rodem z Zielonej Wyspy w Polsce.

Rytm, precyzja, radość

Spektakle Rhythm of the Dance to synergia muzyki, tradycji irlandzkiej i wyjątkowych umiejętności tanecznych. Grupa tancerzy emanuje radością, co nie pozostaje bez wpływu na publiczność! Od ponad 20 lat Rythm of the Dance zachwyca publiczność na całym świecie! Zaczęło się od jednej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych – teraz to regularnie występująca grupa, która prezentuje w kilkudziesięciu krajach tradycyjny taniec stepowy i muzykę z najnowocześniejszą technologią sceniczną. Chcesz zobaczyć taniec stepowy w mistrzowskim wykonaniu i poczuć niesamowite emocje? Już teraz zdobądź bilet na to magiczne, dwugodzinne taneczno-muzyczne widowisko! Bilety na spektakle dostępne są na www.biletserwis.pl. Nie możesz tego przegapić!