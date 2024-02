Robię owocowy mus i wlewam do zlewu. Bez octu i bez sody. Kamień i osad znikają natychmiastowo. To mój niezawodny sposób na kamień w zlewie

Zawsze przed praniem ręczników robię to. Sposób z PRL-u wraca do łask. Dodaję to do wody i dzięki temu uprane ręczniki są zadziwiająco miękkie i pachnące

Jak wyczyścić osadzający się kamień?

Kamień osadzający się na wannie oraz zlewie to nic innego jak osad wapnia i magnezu. Pierwiastki te często występują w wodzie i w wyniku wytrącania się jonów i kationów wielowartościowych osadzają się na powierzchni w postaci kamienia. W Polsce zakamieniona woda to dość powszechny problem. Kamień to nie tylko estetyczny problem, ale także ryzyko powstawania awarii i uszkodzeń na armaturze kuchennej oraz łazienkowej. W przypadku kamienia z wody lepiej jest reagować natychmiastowo. Im większy kamień, tym trudniej będzie do usunąć. Niestety, często zdarza się, że kupne środki czystości nie radzą sobie z tego rodzaju zabrudzeniami. W przypadku osadzającego się kamienia lepiej od razu sięgnąć po domowe sposoby.

Robię sprawdzony mus owocowy i wlewam do zlewu. To niezawodny sposób na kamień w zlewie

W przypadku osadu z kamienia rewelacyjnie sprawdzą się kwasowe środki. One najlepiej rozpuszczą twardy kamień. Z tego powodu jednym z najskuteczniejszych sposobów na kamień i osad jest ocet. Ja jednak zdecydowanie częściej sięgam po swój sprawdzony owocowy mus. Jedyne czego potrzebujesz to grejpfrut oraz sól kuchenna. Wyjmij z grejpfruta miąższ i go zblenduj. Na koniec dodaj 2 łyżeczki soli kuchennej. Tak przygotowany mus zaaplikuj na zakamienione powierzchnie. Mieszankę zostaw na około 15 minut, a następnie całość porządnie umyj. Po osadzie z kamienia nie będzie śladu. Ten sposób działa za każdym razem.

