Kiedy moja pralka zaczyna śmierdzieć, oprócz sody wrzucam do niej te dwie rzeczy i nastawiam pranie na 90 st. Po zakończeniu pachnie świeżością i czystością. Sposób na zapach z pralki

Kiedy moja pralka zaczyna śmierdzieć, oprócz sody wrzucam do niej te dwie rzeczy i nastawiam pranie na 90 stopni

Regularne czyszczenie palki to podstawa, jeśli chcemy, aby urządzenie służyło nam przez lata, a pranie pięknie pachniało. W nieczyszczonej pralce z czasem pojawia się pleśń, a także nieprzyjemny zapach, który potem przenosi się na rzeczy, które w niej pierzemy. A czym najlepiej wyczyścić pralkę? Z pomocą przychodzą domowe sposoby, które są skuteczne, a do tego ekologiczne. Kiedy z mojej pralki zaczyna wydobywać się brzydki zapach, to postępuje zgodnie z radami ekspertki od porządku, Dominiki Tomeckiej. Na Instagramie pokazała świetny sposób na czyszczenie pralki. "Do bębna wsyp szklankę sody, przekręć go i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie wrzuć połówkę cytryny z pastą do zębów i włącz cykl prania na najwyższej temperaturze" - radzi na Instagramie. "Gwarantuje, że Twoja pralka będzie jak nowa" - dodaje ekspertka.

Domowy sposób na czyszczenie pralki

Czyszczenie pralki domowym sposobem to tani i naprawdę skuteczny sposób na utrzymanie urządzenia w czystości i sprawności przez długie lata. W pierwszej kolejności pamiętaj o dokładnym wymyciu kołnierza i usunięciu z niego kłaczków z prania. Drugim ważnym krokiem jest wyczyszczenie szuflady pralki. Dopiero po wykonaniu tych dwóch czynności należy zabrać się za czyszczenie wnętrza pralki. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest ten z wykorzystaniem octu. Ocet to uniwersalny środek do myjący, który doskonale radzi sobie z kamieniem i zabrudzeniami, a do tego ma działanie dezynfekujące. Jak czyścić pralkę octem? Wlej około 200 ml octu do komory na proszek w szufladzie i nastaw urządzenie na pranie na 90 stopni.