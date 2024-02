Zwilżam wacik i wkładam do suszarki. Odtąd moje ubrania pięknie pachną przez wiele dni. Sposób na pachnące pranie po wyjęciu z suszarki bębnowej

Wpuszczam 5 kropel i wkładam do suszarki. Odtąd moje ubrania pięknie pachną przez wiele dni

Chyba każda z nas pragnie, aby ubrania po praniu, pachniały świeżością jak najdłużej. W tym celu stosujemy ulubione płyny do płukania, które pozostawiają na upranych rzeczach nie tylko aromat, ale niestety oblepiają także włókna, przez co ubrania, czy ręczniki mogą z czasem stracić swoją miękkość. Osoby, które korzystają z suszarki bębnowej często skarżą się na nieładny zapach rzeczy po wyjęciu z urządzenia. Na szczęście można temu zaradzić w niezwykle prosty sposób. "Jeśli nie używasz zapachowych detergentów do prania i płukania, a chcesz żeby Twoje pranie do wyschnięciu pięknie pachniało - użyj tego sposobu" - przekonuje na Instagramie @pani.swojego.domu. Wystarczy zaaplikować 5 kropli ulubionego olejku eterycznego na płatek kosmetyczny, który następnie umieszczamy w filtrze suszarki i gotowe. Twoje pranie będzie pięknie pachnieć po wyjęciu z suszarki.

Co zrobić, aby pranie pięknie pachniało?

Jeśli chcesz, aby pranie pięknie pachniało wsyp do bębna kilka łyżek sody oczyszczonej, która skutecznie zlikwiduje znajdujące się na tkaninach nieprzyjemne zapachy i dodatkowo usunie wszelkie zabrudzenia. Płyn do płukania możesz zastąpić samodzielnie przygotowaną mieszanką zapachową. Połącz 2 szklanki soli kuchennej i około 50 kropli ulubionego olejku eterycznego. Do jednorazowego płukania stosuj 2-3 łyżki mieszanki. Dzięki temu twoje pranie będzie pięknie pachnieć przez wiele dni.