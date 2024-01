Rozgniatam, dodaję wody i podlewam tym mój skrzydłokwiat. Rośnie jak na drożdżach i jest chroniony przed chorobami. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu bez dodatku chemii

Wkładam te zioła do pojemnika na mąkę. To sposób mojej babci na pozbycie się moli. Robactwo omija kuchenne szafki

Skrzydłokwiat w domu - uprawa i pielęgnacja

Skrzydłokwiat to jeden z najbardziej popularnych kwiatów doniczkowych. Nic w tym dziwnego, jest okazały i posiada właściwości oczyszczające powietrze z toksyn. Skrzydłokwiat w domu potrzebuje wysokiej wilgoci dlatego też warto go regularnie zraszać. Nie lubi niskich temperatur. Zimą temperatura pomieszczenia powinna oscylować wokoło 18 st. C. Eksperci radzą, by co roku na wiosnę go przesadzać. Podłoże doniczkowe do skrzydłokwiatu powinno być luźne, lekko przepuszczalna o odczynie kwaśnym. Na dnie doniczki warto usypać warstwę drenażu. Latem i wiosną należy go podlewać 2-3 razy w tygodniu, zaś zimą można to ograniczyć. Nie zapominaj o wycieraniu kurzu z liści skrzydłokwiatu, dzięki temu roślina będzie mogła skutecznie filtrować powietrze.

Rozgniatam, dodaję do wody i podlewam skrzydłokwiat. Po tej odżywce rośnie jak szalony

Rewelacyjną odżywką do kwiatów doniczkowych jest aspiryna. Wiele osób kojarzy jej stosowanie z kwiatami ciętymi, jednak w powodzeniem sprawdzi się również u kwiatów doniczkowych. Aspiryna, czyli kwas acetylosalicylowy to pochodna kwasu salicylowego. Substancja ta zwiększa odporność rośliny i chroni przed szkodnikami. Stymuluje jej wzrost poprzez wspomaganie procesu fotosyntezy i zwiększa przyswajanie kluczowych dla roślin składników odżywczych, w tym wody. Odżywkę z aspiryny możesz stosować w okresie wegetacji roślin, czyli właśnie zimą. W letniej wodzie rozpuść jedną tabletkę aspiryny i podlewa tym skrzydłokwiat. Rób to raz na dwa miesiące. Stosuję tę odżywkę u siebie w domu i moje kwiat zawsze reagują na nią wyśmienicie. Aspiryna sprawdzi się także w przypadku storczyków oraz zamiokulkasów.

