Rozmiar, smak czy zdrowsze wersje posiłków? SharkNinja sprawdza, czego oczekujemy od air fryerów

O air fryerze słyszał niemal każdy – według badania Ariadny już 9 na 10 Polaków wie, czym on jest (91 proc.) Kompaktowy rozmiar urządzenia i beztłuszczowe gotowanie należą do największych zalet air fryera, co sprawia, że może stać się nie tylko przedmiotem codziennego użytku, ale także idealnym towarzyszem podróży, dzięki któremu przygotujemy wiele smakowitych dań.

Smak wygrywa z dietą - ale Polacy chcą obu

Gotowanie w domu to dla Polaków przede wszystkim kwestia smaku. Połowa badanych (50%) wskazuje go jako najważniejszy aspekt domowych posiłków. Dalej w rankingu plasują się prostota przygotowania (33%) i tradycyjny polski smak (27%). Zdrowe gotowanie liczy się blisko dla co czwartego badanego (23%).

Te pozornie sprzeczne oczekiwania - smak i zdrowie - air fryer potrafi pogodzić. Przygotowuje potrawy niemal bez tłuszczu, zachowując chrupkość. Nie dziwi więc, że dla 32% badanych możliwość gotowania bez oleju to jeden z kluczowych argumentów przy wyborze urządzenia. Przekłada się to na nasze codzienne wybory i chęć łączenia zdrowia z tradycją. Polacy najchętniej przygotowywaliby w air fryerze potrawy mięsne (64 proc.), ziemniaczane, takie jak np. frytki (58 proc.) i warzywa (50 proc.), a co trzecia osoba chciałaby w air fryerze piec (33 proc.). Dzięki wielofunkcyjności urządzenia, można w nim przygotować popularne potrawy bez konieczności brudzenia kilku różnych sprzętów, co pozwala Polakom zdobyć więcej czasu dla siebie na work-life balance.

Jedno urządzenie lekarstwem na mniej miejsca w kuchni

Kuchnia to dziś często przestrzeń, w której nie mamy miejsca na zbyt dużo sprzętów. Połowa Polaków (50%) przyznaje, że brak miejsca na urządzenia to dla nich realny problem. Odpowiedzią na to ograniczenie może być air fryer, który pozwala przygotować szeroką gamę dań bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń. Wybierając go, co piąty Polak zwraca uwagę na rozmiar, szukając kompaktowych modeli (19%). Niektóre urządzenia posiadają oddzielne komory pozwalając przygotować kilka potraw jednocześnie. Jest to ważne z punktu widzenia jednej czwartej Polaków, którym zależy na szybkości przygotowywania domowych posiłków (23%). Co trzeci Polak wybierając urządzenie zwraca uwagę na jego wielofunkcyjność (37%). Decydując się na air fryer Polacy szukają takiego modelu, który zostanie z nimi na dłużej. Chcą, żeby był energooszczędny (39%), cicho pracował (19%), a 16% zależy na gwarancji i możliwości skorzystania z serwisu. Dzięki temu może stać się elementem codziennego rytuału przygotowywania posiłków.

Najlepsze modele air fryera według Polaków

Gotując w domu co trzeciemu Polakowi zależy na łatwości przygotowania posiłków (33%). Poza wcześniej wspomnianą wielofunkcyjnością, najczęściej szukamy modeli, które pozwalają zaoszczędzić jak najwięcej czasu.

Dlatego jednym z najbardziej atrakcyjnych rozwiązań optymalizującym codzienne przygotowywanie posiłków są oddzielne komory - co trzeci Polak uważa tę funkcję za najbardziej interesującą jaką może mieć air fryer (36%). Wśród cech, które są najbardziej pożądane 19% wymienia niewielki rozmiar, ale jednocześnie aż połowa respondentów (50%) mając taką możliwość, chętnie by zakupiło kompaktowego air fryera np. na wyjazdy.

SharkNinja: urządzenie dopasowane do użytkownika, nie odwrotnie

Wyniki badania potwierdzają, że nie istnieje jeden uniwersalny air fryer dla wszystkich. Polacy mają konkretne oczekiwania i coraz lepiej wiedzą, jak je nazwać. SharkNinja odpowiada na tę różnorodność, oferując modele dwukomorowe, kompaktowe i przenośne, zaprojektowane tak, by wpisać się w przestrzeń i rytm życia ich użytkowników.

Szklana frytkownica beztłuszczowa Ninja CRISPi PRO XL, (AS101EU) – air fryer w rozmiarze XL, zaprojektowany z myślą o łatwym przygotowywaniu, gotowaniu i przechowywaniu dań. Frytkownica o pojemności 5,7 l jest idealna do przygotowywania posiłków dla całej rodziny, a mniejszy pojemnik o pojemności 2,3 l pozwala gotować w niej także dodatki, przystawki i przekąski. Posiada 6 programów z 7 funkcjami gotowania: Air Fry (Smażenie beztłuszczowe), Max Crisp (Maksymalna chrupkość), Roast (pieczenie), Prove (Garowanie ciasta), Bake (pieczenie), Dehydrate (suszenie), Re-crisp (Przywracanie chrupkości) z funkcją regulacji temperatury dla idealnych rezultatów za każdym razem. Czyszczenie frytkownicy jest wyjątkowo proste dzięki szklanym pojemnikom bez PFAS, które nadają się do mycia w zmywarce. Ninja Double Stack XL 9,5l (SL400EU) – kompaktowy air fryer posiada dwie komory, pozwalające przygotować 2 potrawy w tym samym czasie, w których można przygotować niezależnie posiłki nawet dla 8 osób. Dzięki smuklejszej, piętrowej konstrukcji pozwala zaoszczędzić miejsce o 30 proc. Posiada 6 funkcji smażenia: Air Fry (Smażenie Beztłuszczowe), Max Crisp (Maksymalna Chrupkość), Roast (Pieczenie), Bake (Wypieki), Dehydrate (Suszenie), Reheat (Odgrzewanie). Dzięki dwóm rusztom, przygotujesz w niej równomiernie 4 warstwy jedzenia. Przygotowanie potraw przy użyciu do 55 proc. mniej energii niż piekarnik (szczegóły metodologii w materiałach producenta).

Ninja MAX 6-in-1 Dual Zone Air Fryer 9,5 (DZ400EU) – air fryer z dużą pojemnością i technologią Dual-Zone, pozwalającej przygotować 2 potrawy na 2 sposoby – gotowe do podania w tym samym czasie. Posiada 6 funkcji gotowania: Air Fry (Smażenie beztłuszczowe), Max Crisp (Max Crisp), Roast (pieczenie), Bake (pieczenie), Dehydrate (suszenie), Reheat (podgrzewanie). Pojemność modelu wynosi 9,5 L pozwalając przygotować posiłki nawet dla 8 osób. Do każdego kosza zmieści się 2 kg kurczaka. Model energooszczędny, zużywa do 65 proc. mniej prądu niż piekarnik, a także wykorzystuje do 75 proc. mniej tłuszczu niż przy tradycyjnych metodach smażenia (szczegóły metodologii w materiałach producenta).

Ninja CRISPi 4-w-1 przenośny szklany air fryer (FN101EUGY) – frytkownica beztłuszczowa, zapewnia moc pełnowymiarowego air fryera w przenośnym systemie do gotowania. W zestawie znajduje się szklany pojemnik 3,8 l do przygotowywania większych posiłków i mały 1,4 l, w zależności od potrzeb. Zaprojektowana z myślą o codziennym gotowaniu i przechowywaniu. Szkło odporne na szok termiczny, przystosowane do wygodnego czyszczenia w zmywarce. Dzięki lekkiej wadze urządzenia i konstrukcji ułatwiającej transport jest to doskonałe urządzenie do zabrania w podróż lub przechowywania w mniejszej kuchni. Frytkownica wykorzystuje do 75 proc. mniej tłuszczu niż przy tradycyjnych metodach smażenia (szczegóły metodologii w materiałach producenta).

