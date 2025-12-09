Rozpuść 3 łyżki w 2 litrach. Dywan znów będzie czysty i puszysty. Uniesie włosie i odplami. Domowy sposób na pranie dywanu

Poznaj sprawdzony sposób na odświeżenie dywanu bez użycia odkurzacza piorącego.

Odkryj, jak soda oczyszczona skutecznie usuwa plamy, nieprzyjemne zapachy i przywraca puszystość.

Dowiedz się, jak przygotować prosty roztwór z sody lub zastosować ją na sucho, by Twój dywan wyglądał jak nowy.

Sprawdź, jak łatwo i tanio zadbać o czystość dywanu, wykorzystując domowe sposoby!

Wystarczą 3 łyżki, aby mieć czysty i puszysty dywan bez odkurzacza piorącego

Pranie dywanu w domu bez pomocy urządzenia piorącego wcale nie musi być trudne i czasochłonne. Ze względów higienicznych warto to robić raz na jakiś czas, gdyż jest on siedliskiem roztoczy i kurzu. Czasami wystarczy też chwila nieuwagi, aby powstała na nim plama. Wtedy konieczne jest pranie dywanu, jednak nie każdy ma dostęp do odkurzacza piorącego, który na pewno jest prostym i skutecznym sposobem na odświeżenie naszego dywanu. Na szczęście można go wyprać również bez odkurzacza piorącego. Jednak, zamiast stosować pianki czy płyny, które z pewnością można nabyć w każdej drogerii, zdecydowanie lepiej jest wykorzystać domowe sposoby na pranie dywanu. Okazuje się, że znakomita w odświeżaniu dywanu jest soda oczyszczona. Jeśli chcesz pozbyć się plam, brzydkiego zapachu z jego powierzchni, a do tego przywrócić mu dawną puszystość to spryskaj dywan mieszanką wody i sody. Wystarczy, że rozpuścisz trzy łyżki sody oczyszczonej w 2 litrach ciepłej wody.

Domowy sposób na pranie dywanu sodą oczyszczoną

Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do prania dywanu dokładnie go odkurzyć. Przygotowanym płynem spryskuj niewielkie powierzchnie i wcieraj go gąbką lub szczotką we włosie. Kiedy skończysz pozostaw dywan do wyschnięcia i na koniec go odkurz. Soda oczyszczona sprawi, że będzie on pachnieć świeżością i uniesie włosie, dzięki czemu będzie on znowu puszysty. Można również uprać dywan na sucho właśnie za pomocą sody oczyszczonej. Na odkurzony dywan rozsyp obficie sodę i wetrzyj go szczotką. Po upływie 4 godzin odkurz sodę z dywanu metodą krzyżową.