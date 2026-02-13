Ruszył nabór do 2. edycji Sportowego ORLENU! Nawet 100 tys. zł na rozwój młodych sportowców

W tegorocznej edycji łączny budżet wynosi 12 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe (w tym te uczniowskie i samorządowe), ogrody jordanowskie czy międzyszkolne ośrodki sportowe. Najważniejsze, by prowadziły regularne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Tak jak w poprzedniej edycji z programu wyłączona została piłka nożna i jej odmiany, choć kluby wielosekcyjne nadal mogą startować w naborze - środki mogą jednak trafić wyłącznie na pozostałe sekcje sportowe.

Środki można przeznaczyć m.in. na wynajem hal i obiektów sportowych, organizację turniejów i obozów, opłaty startowe, czy wynagrodzenia trenerów. Program obejmuje również zakup sprzętu sportowego – także takiego, który dostosowuje zajęcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Co ważne, o środki mogą ponownie aplikować beneficjenci pierwszej edycji.

Program stawia przede wszystkim na wyrównywanie szans. W wielu częściach Polski oferta sportowa dla dzieci jest ograniczona, a lokalne kluby często działają dzięki ogromnej pasji i niewielkim budżetom.

Autor: Orlen/ Materiały prasowe

Sportowy ORLEN pomaga to zmieniać - daje możliwość prowadzenia profesjonalnych zajęć, rozwijania talentów i budowania sportowych postaw, od odpowiedzialności po fair play. Ważne miejsce zajmuje także wspieranie młodych osób z niepełnosprawnościami, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu sportowym swoich rówieśników.

Program Sportowy ORLEN działa pod honorowymi patronatami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji. Szczegóły i zasady naboru można znaleźć na stronie: www.sportowyorlen.pl

UWAGA!

Nabór wniosków potrwa do 6 marca 2026 r. Po tym terminie rozpocznie się weryfikacja zgłoszeń, a lista beneficjentów zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2026 r. Realizacja projektów ruszy od 1 września 2026 r.