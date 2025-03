Sen o równości dla każdej osoby, czyli jak śpią Polki i Polacy

Ewa zmieniła podejście do życia. "Do szczęścia trzeba dążyć"

„Dla wielu Polaków i Polek kwestie finansowe są źródłem niepokoju, który odbija się m.in. na jakości snu. Niepewność związana z wynagrodzeniem, nierówności płacowe czy obawy o przyszłość to czynniki, które mogą utrudniać codzienny odpoczynek. W IKEA wierzymy, że równe płace to nie tylko kwestia sprawiedliwości, ale też kluczowy element budowania zdrowego i zrównoważonego miejsca pracy. Dlatego od lat konsekwentnie analizujemy raporty dot. płac i minimalizujemy różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn m.in. poprzez coroczne badanie Gender Equal Pay. Skorygowana luka płacowa w IKEA Retail Polska wynosi obecnie 1,21%. Chcemy, aby każda osoba czuła się przez nas doceniona i szanowana, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa, większą satysfakcję i zaangażowanie, a w efekcie na lepszy sen” – podkreśla Katarzyna Kaczmarek, Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail Polska.

IKEA jest świadoma, że wypoczęci pracownicy to skuteczniejsze, bardziej kreatywne i zaangażowane zespoły. Z Raportu wynika, że 66% osób zadowolonych z równowagi między pracą a życiem prywatnym ocenia jakość swojego snu jako dobrą lub bardzo dobrą. Dlatego firma, trzeci rok z rzędu organizuje Dni „Zadbaj o Siebie” – to seria spotkań i webinarów poświęconych zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Podczas tegorocznych spotkań, zewnętrzni eksperci i ekspertki opowiadają m.in. o roli snu i regeneracji, podpowiadają, jak radzić sobie ze zmęczeniem oraz jak to, co spożywamy wpływa na nasz sen i poziom energii, a także zdradzają, jak dbać o ergonomię podczas nocnego wypoczynku.

„Dzięki takim inicjatywom jak Dni Zadbaj o siebie, chcemy wspierać wszystkie osoby w budowaniu zdrowych nawyków i lepszego samopoczucia. Różnimy się od siebie, ale wierzymy, że IKEA to przede wszystkim ludzie, dlatego chcemy, żeby każda osoba miała równe szanse na rozwój, a w konsekwencji, żebyśmy wszyscy mogli spać spokojnie” – podsumowuje Katarzyna Kaczmarek.