Sezon na zadbany ogród: letnie porządki z myjką wysokociśnieniow

Nowe życie mebli ogrodowych

Zanim na dobre rozsiądziemy się na tarasie czy w cieniu działkowej altany, warto krytycznym okiem spojrzeć na meble ogrodowe i zadbać o ich czystość. Sposób pielęgnacji zależy jednak od materiału, z którego są wykonane. Drewniane komplety wypoczynkowe mają swój niepowtarzalny urok, ale wymagają szczególnej uwagi. W przypadku starszych, wiekowych mebli bezpieczniejsze będzie delikatne czyszczenie ręczne. Inaczej sprawa wygląda z nowszymi, dobrze zabezpieczonymi zestawami. Tutaj myjka ciśnieniowa może zdziałać cuda. Najważniejsze jest użycie niskiego ciśnienia i szerokiego strumienia wody, aby jedynie zmyć brud i nie naruszyć delikatnej struktury drewna. Warto wybrać też środki czyszczące o neutralnym pH, które nie uszkodzą danego materiału.

Znacznie prostsze zadanie czeka nas w przypadku odświeżania mebli wykonanych z metalu, technorattanu czy tworzyw sztucznych. Wykorzystanie myjki ciśnieniowej pozwoli zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii, a pył, kurz, ptasie odchody czy zaschnięte plamy po napojach znikną w mgnieniu oka. Należy jednak zachować ostrożność przy czyszczeniu powierzchni malowanych proszkowo. Użycie płaskiej dyszy i zachowanie odpowiedniej odległości strumienia od materiału zapobiegnie uszkodzeniom powłoki. Także przy meblach z rattanu i szorowaniu ich skomplikowanej plecionki myjka jest wręcz niezastąpiona. Delikatny strumień wody dotrze do wszystkich trudno dostępnych zakamarków i usunie brud, którego nie dałoby się pozbyć za pomocą ścierki. Do takich różnorodnych zadań wokół domu warto wybrać uniwersalną i łatwą w obsłudze myjkę, np. taką jak STIHL RE 130 PLUS.

Gdy na działce brakuje bieżącej wody i stałego zasilania

Większość myjek wymaga dostępu do wody i zasilania elektrycznego, jednak nie oznacza to, że jeśli nasz ogródek działkowy to miejsce z ograniczonym dostępem do gniazdka elektrycznego i kranu, nie można z nich skorzystać. Tu z pomocą przychodzi zasilana akumulatorowo myjka ciśnieniowa STIHL REA 100 PLUS. To kompaktowe, lekkie i przenośne urządzenie zostało stworzone z myślą o pracach porządkowych w miejscach bez rozbudowanej infrastruktury: np. na działce ogrodowej, kempingu lub po prostu wokół domu. Dzięki niej można efektywnie czyścić meble ogrodowe, schody, narzędzia czy niewielkie tarasy.

W tym przypadku energię zapewnia wydajny akumulator systemu STIHL AP, dzięki czemu urządzenie można swobodnie wykorzystać w miejscach oddalonych od źródła zasilania. Jej największą zaletą jest jednak wygodne pobieranie wody. Jeśli w pobliżu nie ma dostępu do kranu,

wystarczy podłączyć wąż ssący, aby czerpać wodę na przykład z beczki z deszczówką. Pełną niezależność zapewni jednak praktyczny wózek z 20-litrowym zbiornikiem na wodę. Oba te elementy dostępne są jako dodatkowe akcesorium.

Ścieżka do idealnego ogrodu – czystość pod stopami

Czyste i zadbane alejki, patio oraz podjazd stanowią estetyczne elementy w całym ogrodzie i są wizytówką domu. Kostka brukowa, choć popularna i trwała, bywa jednak wymagająca w utrzymaniu. Zszarzała powierzchnia, fugi porośnięte mchem i chwastami czy uporczywe plamy po oleju samochodowym mogą skutecznie zepsuć cały efekt. Walka z tymi zabrudzeniami przy użyciu szczotki to praca na wiele godzin. W takim przypadku myjka ciśnieniowa jest najskuteczniejszym urządzeniem, które szybko przywróci nawierzchniom świeży wygląd. Zanim jednak przystąpimy do pracy właściwej, warto sprawdzić, najlepiej w mało widocznym miejscu, jak materiał reaguje na strumień wody pod ciśnieniem. Pozwoli to dobrać optymalną siłę i uniknąć ewentualnych uszkodzeń, np. w przypadku delikatniejszej kostki betonowej. Podczas czyszczenia szczególnie pomocna będzie przy dokładnym wypłukaniu mchu i ziemi ze szczelin, co opóźni odrastanie niechcianych roślin. Myjka STIHL RE 130 PLUS, wyposażona w długi, dziewięciometrowy wąż w stalowym oplocie i bęben do jego zwijania, pozwala na swobodną pracę na podjazdach czy rozległych tarasach bez konieczności ciągłego przestawiania urządzenia. Użycie specjalnej przystawki do czyszczenia powierzchni płaskich dodatkowo przyspieszy cały proces i gwarantuje równomierny efekt bez rozpryskiwania brudnej wody na ściany.

Lśniąca wizytówka domu, czyli czysta elewacja

Fasada budynku stanowi najbardziej widoczną wizytówkę domostwa. Niestety jest też nieustannie narażona na działanie deszczu, wiatru, kurzu i zanieczyszczeń powietrza, które z czasem tworzą na niej szarą, nieestetyczną warstwę. Zanim jednak skierujemy strumień wody na ścianę, musimy dokładnie ocenić jej stan. Wszelkie pęknięcia tynku, ubytki czy nieszczelności wokół okien należy najpierw naprawić, aby woda nie dostała się pod ocieplenie.

Myjka wysokociśnieniowa świetnie radzi sobie z typowymi zabrudzeniami na elewacjach tynkowych. Pył, sadza czy nawet zielone naloty glonów znikają pod wpływem silnego strumienia wody. Również wytrzymała cegła klinkierowa doskonale przyjmie takie odświeżenie. Szczególną ostrożność należy zachować jednak w przypadku fasad drewnianych, które wymagają delikatnego traktowania. W tym przypadku unikamy używania dyszy rotacyjnej, która mogłaby uszkodzić i wyszczerbić drewno. Bezpieczna odległość lancy od ściany to około 25–30 cm. Do naprawdę dużych i wymagających powierzchni, gdzie brud jest mocno osadzony, warto wykorzystać urządzenie o dużej mocy, które poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Takim sprzętem jest profesjonalny model STIHL RE 232, zapewniający skuteczność w najtrudniejszych warunkach.

Czysta przyjemność na wyciągnięcie ręki

Ogród, taras czy ogródek działkowy to osobista przestrzeń relaksu. W sezonie warto zadbać, by służyła odpoczynkowi i spotkaniom na świeżym powietrzu. Nie musi to oznaczać czasochłonnych porządków. Nowoczesne myjki ciśnieniowe ułatwiają szybkie odświeżenie otoczenia. Pozwalają zarówno delikatnie oczyścić drewno, jak i skutecznie usunąć uporczywy brud na kamieniu czy twardszych powierzchniach. Efektem będzie czysta, zadbana przestrzeń, która posłuży do spędzenia miło czasu podczas grilla z przyjaciółmi, pozwoli spokojnie usiąść z książką albo skorzystać z hamaka na działce.

Autor: STIHL / Materiały prasowe