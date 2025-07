Skutecznie sposoby na upały dla kotów i psów! Ulżyj swojemu pupilowi podczas wysokich temperatur

W minionych dniach przez Polskę przechodzi fala upałów. Wysokie temperatury dają wszystkim w kość, lekarze przestrzegają, by pić dużo wody i unikać wychodzenia na słonce w samo południe. Co jednak z domowymi zwierzętami? Dla nich upały to prawdziwa mordęga, sierść i futerko mocno grzeje, a w mieszkaniu często trudno im znaleźć miejsce, gdzie jest chłodniej. Przedstawiamy dla Was proste i sprawdzone sposoby, jak ulżyć zwierzętom w czasie upałów.

i Autor: Shutterstock